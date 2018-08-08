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Twenty One Pilots провели обряд ініціації

Twenty One Pilots випустили кліп на трек Levitate, в якому зображений своєрідний обряд ініціації.

Новий кліп з’явився на офіційному каналі групи на YouTube.

У відео Тайлер Джозеф потрапляє в якесь таємне товариство, де проходить обряд ініціації.

Читайте: Twenty One Pilots випустили кліп про повстанців, знятий у Києві

Відео на пісню Levitate завершує історію, яка почалася в кліпах Jumpsuit і Nico and the Niners.

Режисером ролика виступив Ендрю Донохью.

Раніше Факти ICTV писали, що  Світлана Лобода презентувала кліп на пісню SuperSTAR. 

Фото: Скріншот із відео

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