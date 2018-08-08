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У США прооперували зірку серіалу Друзі

Популярний актор Меттью Перрі, який зіграв Чендлера Бінга у серіалі Друзі, переніс операцію в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє The Independent.

Хірурги під час операції усунули у нього перфорацію шлунково-кишкового тракту.

Меттю Перрі зараз знаходиться в одній із лікарень штату Лос Анджелес після перенесеної операції на шлунково-кишковому тракті.

Актор зараз знаходиться у клініці. Він подякував за турботу про нього і попросив не втручатися в його особисте життя, поки він відновлюється.

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До слова, крім Чендлера, Меттью ще грав Ніколаса Оза Озеранські у фільмі Дев’ять ярдів. Перрі також був запрошеним актором у серіалах Еллі Макбіл, Беверлі-Хіллз, 90210 Західне крило, Клініка, брав участь в озвучуванні епізоду Сімпсонів.

У міні-серіалі Клан Кеннеді: Після Камелота зіграв Едварда Кеннеді.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV підготували найкращі моменти з Друзів і показали, як виглядають актори сьогодні.

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