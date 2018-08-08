PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Я знаю російську культуру: зірка Таксі розповів про бійку в клубі/

Я знаю російську культуру: зірка Таксі розповів про бійку в клубі

Самі Насері, якого побили в караоке-клубі, виклав свою версію того, що сталося.

За словами Насері, бійка почалася через п’яних відвідувачів, які заплатили адміністрації та співали без черги, повідомляє НТВ.

– Я знаю правила, я знаю російську культуру караоке, я був у 20 барах за рік свого перебування в Росії, і мене ніде не змушували платити за пісні. А тут вони, мабуть, заплатили. У них було більше прав. У якийсь момент я сказав: Стоп, ми йдемо, забрав свої гроші, вийшов і став чекати брата. Коли ми спустилися, один з ініціаторів потягнув мене за руку, щоб поговорити, – розповів актор.

Читайте: Авто вщент: фронтмен гурту Градуси потрапив у ДТП

За його словами, хлопців це не переконало і один з них накинувся з кулаками на його брата. Після цього почалася бійка.

Нагадаємо, напередодні у ході конфлікту в одному з московських клубів зірка Таксі Самі Насері отримав черепно-мозкову травму.

Фото: dreamstime.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка