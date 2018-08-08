Я знаю російську культуру: зірка Таксі розповів про бійку в клубі

Самі Насері, якого побили в караоке-клубі, виклав свою версію того, що сталося.

За словами Насері, бійка почалася через п’яних відвідувачів, які заплатили адміністрації та співали без черги, повідомляє НТВ.

– Я знаю правила, я знаю російську культуру караоке, я був у 20 барах за рік свого перебування в Росії, і мене ніде не змушували платити за пісні. А тут вони, мабуть, заплатили. У них було більше прав. У якийсь момент я сказав: Стоп, ми йдемо, забрав свої гроші, вийшов і став чекати брата. Коли ми спустилися, один з ініціаторів потягнув мене за руку, щоб поговорити, – розповів актор.

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За його словами, хлопців це не переконало і один з них накинувся з кулаками на його брата. Після цього почалася бійка.

Нагадаємо, напередодні у ході конфлікту в одному з московських клубів зірка Таксі Самі Насері отримав черепно-мозкову травму.

Фото: dreamstime.