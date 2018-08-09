ДахаБраха виступить з Океаном Ельзи на День незалежності

Український етно-гурт ДахаБраха стане спеціальним гостем великого концерту Океану Ельзи до Дня Незалежності в Києві.
24 серпня 2018 року на НСК Олімпійський у Києві відбудеться традиційний великий концерт Океану Ельзи до Дня Незалежності України.
Спеціальним музичним гостем стане етно-гурт ДахаБраха (dakhabrakha).
Нагадаємо, на сьогодні ДахаБраха – один із найвідоміших у світі українських музичних колективів. Організатором і художнім керівником гурту є Владислав Троїцький.
Великий концерт на НСК Олімпійський стане першим виступом гурту Океан Ельзи після майже річної концертної паузи.Читайте: Океан Ельзи випустив кліп на пісню В небо жене Лоліта заспівала пісню Океану Ельзи в анексованому Криму Вперше за 2 роки! Нова пісня Океану Ельзи - Без тебе
Напередодні концерту Факти ICTV пропонують пройти тест і перевірити, як добре ви знаєте пісні гурту Океан Ельзи.
Фото: dakhabrakha/Facebook