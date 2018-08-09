PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / ДахаБраха виступить з Океаном Ельзи на День незалежності/

ДахаБраха виступить з Океаном Ельзи на День незалежності

Український етно-гурт ДахаБраха стане спеціальним гостем великого концерту Океану Ельзи до Дня Незалежності в Києві.

ДахаБраха

24 серпня 2018 року на НСК Олімпійський у Києві відбудеться традиційний великий концерт Океану Ельзи до Дня Незалежності України.

Спеціальним музичним гостем стане етно-гурт ДахаБраха (dakhabrakha).

Нагадаємо, на сьогодні ДахаБраха – один із найвідоміших у світі українських музичних колективів.  Організатором і художнім керівником гурту є Владислав Троїцький.

Великий концерт на НСК Олімпійський стане першим виступом гурту Океан Ельзи після майже річної концертної паузи.

Читайте: Океан Ельзи випустив кліп на пісню В небо жене Лоліта заспівала пісню Океану Ельзи в анексованому Криму Вперше за 2 роки! Нова пісня Океану Ельзи - Без тебе

Напередодні концерту Факти ICTV пропонують пройти тест і перевірити, як добре ви знаєте пісні гурту Океан Ельзи.

Фото: dakhabrakha/Facebook

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Рейтинг музикантів
Не Винником єдиним: музиканти, що роблять Україну відомою
Куди піти у серпні у Києві: топ-10 найкращих заходів
upark 2018
Гіпноз від Massive Attack і чари Bonobo: у Києві пройшов UPark Festival
океан эльзы
Океан Ельзи випустив кліп на пісню В небо жене
лолита
Лоліта заспівала пісню Океану Ельзи в анексованому Криму
Святослав Вакарчук
Ви все одно не повірите! Заява Вакарчука про президентські амбіції та вибори
Президентські вибори 2019: фаворити та аутсайдери
Вакарчуку – 43! Цікаві факти і найкращі пісні Океану Ельзи (ТЕСТ)
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка