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Енріке Іглесіас їде до Києва – дата

Восени цього року в Києві виступить іспанський співак Енріке Іглесіас.

Про це артист повідомив у своєму Twitter.

Концерт відбудеться 30 вересня на НСК Олімпійський. Продаж квитків розпочнеться 20 серпня.

Читайте: Концерт Imagine Dragons у Києві: хто виступить на розігріві

До слова, останній раз Енріке Іглесіас приїжджав до Києва 10 років тому і виступав у Палаці спорту.

Раніше Факти ICTV писали, що музиканти гурту Die Antwoord прибули в Україну напередодні свого концерту в Києві.

Фото: Enrique Iglesias

Відео: Enrique Iglesias

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