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Міс Бум-Бум 2018: бразилійки показали рентгенівські знімки своєї п’ятої точки

Учасниці конкурсу краси на найгарніші сідниці Бразилії Miss BumBum сфотографувалися з рентгенівськими знімками своїх п’ятих точок, щоб довести відсутність у них імплантів.

Про це повідомляє The Sun.

Фотосесія конкурсанток з рентгенівськими знімками покликана привернути увагу до проблеми смертності після пластичних операцій по збільшенню сідниць. Тільки в Бразилії за останній місяць від післяопераційних ускладнень померли кілька дівчат.

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Конкурс Miss BumBum проводиться вшосте. У фіналі беруть участь 27 дівчат – по одній від кожного штату Бразилії. Одне з правил конкурсу – відсутність пластики сідниць, що не означає заборони на пластику інших частин тіла.

Фіналістки цього року зізналися, що в сумі зробили 78 операцій, серед яких збільшення грудей, ліпосакція, зміна форми носа і підборіддя. Переможниця конкурсу стане відома в листопаді.

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Міс Бум-Бум 2018: бразилійки показали рентгенівські знімки своєї п’ятої точки / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що Віра Брежнєва продемонструвала відвертий образ на червоній доріжці закриття музичного фестивалю Жара в Баку.

Фото и відео: missbumbumbrasil

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