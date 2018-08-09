Міс Бум-Бум 2018: бразилійки показали рентгенівські знімки своєї п’ятої точки

Учасниці конкурсу краси на найгарніші сідниці Бразилії Miss BumBum сфотографувалися з рентгенівськими знімками своїх п’ятих точок, щоб довести відсутність у них імплантів.
Про це повідомляє The Sun.
Фотосесія конкурсанток з рентгенівськими знімками покликана привернути увагу до проблеми смертності після пластичних операцій по збільшенню сідниць. Тільки в Бразилії за останній місяць від післяопераційних ускладнень померли кілька дівчат.
Читайте: Мiss Sexy: у Львові дівчата у купальниках пройшлися центром міста
Конкурс Miss BumBum проводиться вшосте. У фіналі беруть участь 27 дівчат – по одній від кожного штату Бразилії. Одне з правил конкурсу – відсутність пластики сідниць, що не означає заборони на пластику інших частин тіла.
Фіналістки цього року зізналися, що в сумі зробили 78 операцій, серед яких збільшення грудей, ліпосакція, зміна форми носа і підборіддя. Переможниця конкурсу стане відома в листопаді.
Раніше Факти ICTV писали, що Віра Брежнєва продемонструвала відвертий образ на червоній доріжці закриття музичного фестивалю Жара в Баку.
Фото и відео: missbumbumbrasil