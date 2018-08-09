Золотому голосу – 45! Кому Пономарьов присвятив першу пісню і як відкрив Євробачення

Народний артист України Олександр Пономарьов святкує свій 45-й день народження! Факти ICTV пригадують найцікавіші факти про життя співака.

Талант Олександра Пономарьова батьки помітили з дитинства, однак через фінансові труднощі дати йому музичну освіту або купити інструменти не могли. Свою першу пісню Свята Анна майбутній артист написав у 12 років і виконав під вікнами однокласниці, яка дуже йому подобалася.

Після закінчення середньої школи Пономарьов вступив до Хмельницького музичного училища. Оскільки раніше він не займався музикою, за перший рік навчання хлопцеві довелося освоїти матеріал семирічної музичної школи. У 1992 році він успішно здобув професію диригента-хормейстера.

У 1993 році Пономарьов вступив на вокальне відділення Львівської консерваторії. І в цьому ж році він дебютував на Всеукраїнському конкурсі молодих виконавців Червона рута, де здобув перемогу. А вже в кінці року Олександр став найкращим поп-виконавцем України.

Через два роки Пономарьов отримав Гран-прі Міжнародного конкурсу молодих естрадних виконавців ім. Володимира Івасюка. З ростом популярності музиканта необхідність переїзду до Києва стала очевидною. Тому він змінив місце проживання і перевівся в Національну музичну академію в Києві.

Відтоді престижні музичні конкурси з’являлися в житті Пономарьова все частіше, і він з легкістю здобував на них найвищі нагороди.

У 1998 році президент України Леонід Кучма (1994 – 2005) підписав указ про присвоєння Олександру Пономарьову звання Заслуженого артиста України. Тож у той момент співак став наймолодшим Заслуженим артистом у нашій країні.

Навесні того ж року відбувся перший у музичній історії незалежної України живий всеукраїнський гастрольний тур Олександра Пономарьова. Зі своєю програмою він об’їхав 25 міст і дав 37 аншлагових концертів.

Крім того, саме Олександр Пономарьов вперше представляв Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення в Латвії. У 2003 році з піснею Hasta la vista він посів 14 місце.

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У 2004 році був учасником Помаранчевої революції і виконував зі сцени національний гімн України.

18 серпня 2006 президент України Віктор Ющенко (2005 – 2010) присвоїв Олександрові Пономарьову звання Народного артиста України.

Зараз Олександр Пономарьов є засновником і власником одного з кращих продюсерських центрів в Україні – З ранку до ночі. Крім того, деякий час він був телеведучим кулінарної програми, а також тренером музичного шоу на одному з українських телеканалів.

Відомо, що Пономарьов був одружений двічі. Протягом 10 років він жив у цивільному шлюбі з дочкою відомого українського композитора Миколи Мозгового Оленою. Пізніше, у 2006 році, співак одружився зі студенткою Вікторією Мартинюк, проте через 6 років пара також розійшлася.

Незважаючи на те, що співакові неодноразово приписували романи з молодими і красивими дівчатами, про нинішній сімейний стан золотого голосу України нічого не відомо. Поки Пономарьов виховує 19-річну доньку Женю та 10-річного сина Сашка.

У вересні 2017 року Олександр Пономарьов презентував свою нову пісню Полонений і відеокліп на неї.

А до Різдва артист презентував власну колядку! Тоді пісня стрімко розлетілася інтернетом і у Святвечір побила рекорди, набравши 73 тис. переглядів.

У грудні 2017 року Олександр Пономарьов випустив танцювальний трек Найкраща. Головну роль у кліпі зіграла відома російська акторка Євгенія Лоза.

Також артист порадував шанувальників новою піснею Зима.

Дискографія:

1996 – альбом З ранку до ночі

1997 – альбом Перша і остання любов

2000 – альбом Вона

2001 – альбом Він

2003 – сингл Hasta la vista

2005 – компакт-диск із Гімном України у виконанні Олександра Пономарьова

2006 – альбом Я люблю тільки тебе

2006 – сингл 100 Kisses

2007 – альбом Ніченькою

Музика для кінофільмів:

Жага екстриму (реж. Андрій Дончик, 2006)

Мій принц (реж. Галина Сахно, 2007)

7 днів до весілля (реж. Сергій Лисенко, 2008)

















Золотому голосу – 45! Кому Пономарьов присвятив першу пісню і як відкрив Євробачення / 9 фотографий

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