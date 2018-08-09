Оскар 2019: з’явиться нова номінація

Американська кіноакадемія прийняла рішення заснувати нову номінацію премії Оскар – Краще популярне кіно.

Також було прийнято рішення скоротити телеверсію церемонії вручення до трьох годин, повідомляє СNBC.

Згідно з листом кіноакадемії, буде створена нова категорія для видатних популярних фільмів. При цьому поки немає інформації щодо критерії відбору, повідомляється, що вони будуть оголошені пізніше.

Крім того, вручення найменш популярних категорій Оскара не буде транслюватися по телебаченню, що дозволить скоротити час всієї церемонії в ефірі.

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Вручення кінопремії Оскар відбудеться 24 лютого 2019 року.

Нагадаємо, найкращим фільмом на попередній церемонії нагородження критики визнали картину Форма води.