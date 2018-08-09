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Померла відома актриса Тамара Дегтярьова

У четвер, 9 серпня, померла Тамара Дегтярьова, яка зіграла головну роль у фільмі Вічний поклик.

– У нас сумна, дуже сумна новина. Сьогодні померла Тамара Василівна Дегтярьова, наша колега, товариш, партнер. Її не стало на 75-му році життя. Хвороби, з якими вона мужньо боролася, все ж перемогли, – повідомили у прес-службі московського театру Современник.

Тамара Василівна виконала безліч ролей в московському театрі, який вже встиг стати для неї рідним.

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Навіть втративши ногу в листопаді 2012 року внаслідок гангрени і будучи прикутою до інвалідного крісла, Дегтярьова продовжувала грати свою Євдокію в Часі жінок.

Також актрису можна побачити більш ніж в 30 фільмах. Серед найвідоміших з них картини Шукаю людину, Ешелон і Вишневий сад.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві помер режисер-постановник Театру на Подолі Ігор Славинський.

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