Рецензія на фільм Мег: вдале полювання на акул

Останнім часом актору Джейсону Стейтему не щастить на гарні ролі в бойовиках і хорошу репутацію йому приносить тільки франшиза Форсаж. Однак Мег може стати тим фільмом, на який чекають фанати актора.

Факти ICTV вже оцінили фільм і готові розповісти, чого можна чекати від нової пригоди чудового актора сучасних бойовиків.

Сюжет

Як і очікувалося, сюжет у фільмі Мег існує для умовної галочки. Група вчених на дослідницькій станції під фінансуванням мільярдера виявляє, що Маріанська западина глибша, ніж здавалося на перший погляд.

При спробі досліджувати нові безодні океану, вони натикаються на дещо, через яке троє вчених опиняються у пастці на глибині понад 11 км. Визволяти їх, звичайно ж, доводиться герою Стейтема (Джонас Тейлор), який вже раніше зіштовхуються з подібною ситуацією.

З огляду на кілька речей, які стають зрозумілими після представлення Джонаса, сюжет починає нагадувати першу частину Міцного горішка, тільки замість хмарочоса нам представили Маріанську западину.

У результаті виявляється, що тим щось, яке напало на дослідників, є мегалодон (вимерлий вид гігантських акул). З ним команді станції і самому Джонасу доведеться розбиратися до самого кінця фільму, чого, скоріш за все, і чекає кожна людина, яка купила на нього квиток в кіно.

Не вдаючись в подробиці, хочеться наголосити, що способи, якими доісторичного хижака хочуть вбити, хоч і більш агресивні і навіть місцями дорогі (звичайно, коли станцію фінансує мільярдер), здаються цілком реальними (в більшості випадків). А все те, що виходить за межі розумного, частенько підкреслює і властивий подібним фільмам гумор.

Акторська гра

При тому, що однією з ключових речей, яка повинна змусити глядача піти на Мег, є Джейсон Стейтем, тут він не зміг показати щось нове. Як і в інших фільмах, він “грає сам себе”.

Навіть при всій моїй повазі до його ролів у бойовиках, тут він не завжди виглядає до місця. Особливо це очевидно у перші 20-30 хвилин фільму. У той час, як глядачеві представляють команду з вельми цікавих науковців та інших персонажів, з’являється типовий герой бойовиків, при одному погляді на якого я більше готовий повірити в те, що він розірве мегалодона голими руками, ніж спробує застосувати більш раціональний підхід.

Добре, що у другій половині фільму Джонас краще вписується в загальну атмосферу і антураж, що йде йому на користь.

Дуже порадувало, що більшість персонажів фільму непогано запам’ятовуються, і відіграні на досить високому рівні з огляду на той факт, що стрічка присвячена полюванню на величезну доісторичну акулу і дії тут очікують більше, ніж драми. Хоча є й окремі “косяки”, де “камінність” облич просто вражає. Наприклад, в одному з моментів, де персонаж знаходиться в сильних переживаннях, вираз його обличчя не змінюється навіть при несподіваній зустрічі з одним з членів команди. Але добре, що в Мег таких моментів зовсім небагато.

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Особливо хочеться відзначити акторську майстерність Шуї Кай, якій часом вдається затьмарити навіть дорослих.

Візуальне оформлення і тривалість

Навіть в сучасному кінематографі часто трапляється, що CGI сильно кульгає, і страждають цієї проблеми не тільки малобюджетні фільми, а й багатомільйонні блокбастери. На щастя, Мег цієї проблеми вдалося уникнути практично повністю.

Велика і страшна акула виглядає справді чудово й ілюзія того, що вона може бути справжньою, не губиться протягом усього фільму. Найчастіше косяки з “графікою” проявляються в ті моменти, коли дія переноситься на поверхню. Але кількість таких проблем менша, ніж пальців на руці, тому їх можна пробачити.

В іншому, важко сказати, наскільки якісний CGI в цьому фільмі, оскільки велику кількість часу проводиться під водою, де “графіка” використовується найбільше. Якісь недоліки могли без проблем прикрити слабким освітленням, але це не заважає стрічці виглядати все так же красиво.

При досить неспішному оповіданні, кількості екшн-сцен у фільмі досить, щоб порадувати тих, хто прийшов подивитися на те, як Стейтем зійдеться у бою з величезною акулою. У них немає нічого незвичайного, та й передбачити результат більшості подій не важко. Через це напруга швидко розчиняється десь у повітрі і Мег починає більше бути схожим на бойовик, ніж на трилер.

При тому, що фільм триває близько 2 годин, його не можна назвати затягнутим. Екшн-сцени розумно розставлені протягом стрічки, що не дає глядачеві сильно занудьгувати під час перегляду і дочекатися наступного зіткнення з мегалодоном.

Вердикт

Помітно, що Мег багатьом намагається бути схожим на знамениті Щелепи, але дістатися до їх рівня фільму не вдалося, навіть використавши злегка футуристичний сетинг. Та й сконцентруватися на одній аудиторії йому не вдається, адже з одного боку, того напруження, яке дарували глядачам Щелепи, не вдалося домогтися, з іншого – любителям бойовиків буде замало дії.

Найбільше він підійде тим, хто шукає просто розваги та відпочинку. Можна без проблем зібрати компанію і разом милуватися тим, як Стейтем намагається надерти плавник акулі, не замислюючись зайвий раз про логічність дій головного героя.

Оцінка Фактів ICTV: 6.5/10.

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Фото: IMDB

Відео: Warner Bros. Pictures Ukraine