Кайлі Дженнер – 21! Найгарячіші образи

Сьогодні, 10 серпня, свій 21 день народження святкує бізнес-леді і зірка Instagram Кайлі Дженнер.

Родина

Кайлі Дженнер народилася 10 серпня 1997 року в Каліфорнії. Її батьки – бізнесвумен Кріс Дженнер і олімпійський чемпіон Брюс Дженнер.

Цікаво, що Брюс в 2015 році здійснив камінг-аут як трансгендерна жінка. Після цього він зробив операцію зі зміни статі.

У Кайлі є сестра Кендалл і сестри по матері Кортні, Кім, Хлої і брат Роб. А з боку батька: брати Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Джейк Дженнер, Броуді Дженнер і сестра Кейсі Дженнер.

Дівчина з 10 років знімається в реаліті-шоу Keeping Up with the Kardashians, тому ще з дитинства її оточує преса.

Бізнес

На наприкінці 2015 Кайлі Дженнер створила свою власну лінію косметики Kylie Cosmetics.

Першу колекцію, яка складалася з набору для губ продали за 30 секунд. Заради такого успіху дівчина найняла цілу команду найкращих бізнес-аналітиків.

На сьогодні її доходи оцінюють мінімум в $900 млн., що робить її наймолодшою ​​і найбагатшою жінкою Америки, яка самостійно досягла успіху.

А через рік, при аналогічних темпах, Кайлі може стати наймолодшим мільярдером і обжене Марка Цукерберга, який став мільярдером в 23 роки.

Пластичні операції

До 21 року Кайлі Дженнер вже встигла зробити пластику – і не раз. Найпомітніші зміни відбулися з її губами, які зірка збільшила мало не в два рази.

Особисте життя

Кайлі Дженнер перебувала у тривалих відносинах (з 2014 року по січень 2017) з репером Tyga. Пара раптово розійшлася і відразу стало відомо про роман Кайлі з репером Тревіс Скоттом.

А через кілька місяців ЗМІ написали, що Дженнер вперше вагітна. 1 лютого 2018 року в них народилася дочка Сторми.



Також пропонуємо переглянути найсексуальніші образи Кайлі Дженнер.



















