Найкращі пісні Алли Пугачової: 10 хітів, які варто послухати

У репертуарі Алли Пугачової близько 500 пісень різними мовами. Факти ICTV зібрали 10 хітів Примадонни, які обов’язково потрібно послухати.

Днями російські ЗМІ поширили черговий фейк про те, що Алла Пугачова померла.

Шанувальників налякало те, що співачка припинила публікувати фото в соцмережах.

Насправді мовчання Примадонни було пов’язано з сімейною відпусткою в Італії.

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Тим часом ми зібрали топ-10 пісень Алли Пугачової, які варто послухати кожному, незалежно від віку та музичних вподобань.

Алла Пугачова – Айсберг

Алла Пугачова та Максим Галкін – Будь или не будь

Алла Пугачова – Позови меня с собой

Алла Пугачова – Миллион алых роз

Алла Пугачова – Ты на свете есть

Алла Пугачова – Арлекино

Алла Пугачова – Мадам Брошкина

Алла Пугачова та Крістіна Орбакайте – Опять метель

Алла Пугачова – Мне нравится

Алла Пугачова – Любовь, похожая на сон