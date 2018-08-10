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Поцілунок Іглесіаса. Ломаченко та Каменських на пляжі – що постять зірки в Instagram

Чим живуть знаменитості, що постять і з ким спілкуються. Факти ICTV підготували порцію свіжих постів з зіркових Instagram.

Ми зібрали найяскравіші фото і відео відомих людей з їх соціальних мереж.

Так, українська співачка Даша Астаф’єва виклала пікантне фото і влучно пожартувала: “Коли у Луцьку запитала, що заспівати на біс і відповіли “Моя Волинь! ”

А французький футболіст Антоніо Грізманн запостив фотку з колегою Лукасом Ернандесом, на якій спортсмени демонструють свою радість через початок нового сезону.

Кайлі Дженнер сьогодні святкує свій день народження і вже похизувалася новим луком підписникам.

Читайте: Кайлі Дженнер – 21! Найгарячіші образи

Арнольд Шварценеггер розкриває спортивні секрети наступному поколінню.

Читайте: Арнольду Шварценеггеру – 71! Найцікавіші факти і рік життя

Сексуальна Настя Каменських чіллиться на пляжі в Італії.

Іспанський співак Енріке Іглесіас цілує на своєму концерті фанаток. Несподівано!

До речі, можете випробувати свою долю, адже Енріке Іглесіас Київ теж вирішив відвідати в рамках свого туру.

Лобода скаржиться, що подружки змусили її їхати в Монако.

Читайте: Мотоцикли та поцілунки. Лобода презентувала відвертий кліп SuperSTAR (18+)

А український боксер Василь Ломаченко показав власну серію тренувальних шорт, представивши себе рятівником Малібу.

А ось британська співачка Дуа Ліпа отримала перший ключ від міста Приштина (Косово) з рук мера міста.

До речі,  ви ж знали, що Дуа Ліпа у Києві була нещодавно?

Тут все просто – прекрасна Надя Дорофєєва зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом.

Між іншим, MONATIK і Дорофєєва нещодавно представили трек Глубоко. Бачили?

А українська актриса Дизель Шоу Яна Глущенко запостила милу фотографію зі своїм синочком.

Відома модель Емілі Ратаковскі позувала для чергової лінії одягу. Цього раз вже з бразильським футболістом Неймаром.

Нагадаємо, Факти ICTV робили голосування, в якому зібрали українських зірок без макіяжу.

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