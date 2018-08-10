Поцілунок Іглесіаса. Ломаченко та Каменських на пляжі – що постять зірки в Instagram

Чим живуть знаменитості, що постять і з ким спілкуються. Факти ICTV підготували порцію свіжих постів з зіркових Instagram.
Ми зібрали найяскравіші фото і відео відомих людей з їх соціальних мереж.
Так, українська співачка Даша Астаф’єва виклала пікантне фото і влучно пожартувала: “Коли у Луцьку запитала, що заспівати на біс і відповіли “Моя Волинь! ”
А французький футболіст Антоніо Грізманн запостив фотку з колегою Лукасом Ернандесом, на якій спортсмени демонструють свою радість через початок нового сезону.
Кайлі Дженнер сьогодні святкує свій день народження і вже похизувалася новим луком підписникам.
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Арнольд Шварценеггер розкриває спортивні секрети наступному поколінню.
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Сексуальна Настя Каменських чіллиться на пляжі в Італії.
Іспанський співак Енріке Іглесіас цілує на своєму концерті фанаток. Несподівано!
До речі, можете випробувати свою долю, адже Енріке Іглесіас Київ теж вирішив відвідати в рамках свого туру.
Лобода скаржиться, що подружки змусили її їхати в Монако.
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А український боксер Василь Ломаченко показав власну серію тренувальних шорт, представивши себе рятівником Малібу.
А ось британська співачка Дуа Ліпа отримала перший ключ від міста Приштина (Косово) з рук мера міста.
До речі, ви ж знали, що Дуа Ліпа у Києві була нещодавно?
Тут все просто – прекрасна Надя Дорофєєва зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом.
Між іншим, MONATIK і Дорофєєва нещодавно представили трек Глубоко. Бачили?
А українська актриса Дизель Шоу Яна Глущенко запостила милу фотографію зі своїм синочком.
Відома модель Емілі Ратаковскі позувала для чергової лінії одягу. Цього раз вже з бразильським футболістом Неймаром.
Нагадаємо, Факти ICTV робили голосування, в якому зібрали українських зірок без макіяжу.