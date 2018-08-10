Поцілунок Іглесіаса. Ломаченко та Каменських на пляжі – що постять зірки в Instagram

Чим живуть знаменитості, що постять і з ким спілкуються. Факти ICTV підготували порцію свіжих постів з зіркових Instagram.

Ми зібрали найяскравіші фото і відео відомих людей з їх соціальних мереж.

Так, українська співачка Даша Астаф’єва виклала пікантне фото і влучно пожартувала: “Коли у Луцьку запитала, що заспівати на біс і відповіли “Моя Волинь! ”

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 8 Авг 2018 в 8:29 PDT

А французький футболіст Антоніо Грізманн запостив фотку з колегою Лукасом Ернандесом, на якій спортсмени демонструють свою радість через початок нового сезону.

Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann) 9 Авг 2018 в 1:01 PDT

Кайлі Дженнер сьогодні святкує свій день народження і вже похизувалася новим луком підписникам.

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Публикация от Kylie (@kyliejenner) 9 Авг 2018 в 11:06 PDT

Арнольд Шварценеггер розкриває спортивні секрети наступному поколінню.

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Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 9 Авг 2018 в 8:15 PDT

Сексуальна Настя Каменських чіллиться на пляжі в Італії.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 10 Авг 2018 в 5:45 PDT

Іспанський співак Енріке Іглесіас цілує на своєму концерті фанаток. Несподівано!

До речі, можете випробувати свою долю, адже Енріке Іглесіас Київ теж вирішив відвідати в рамках свого туру.

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 6 Авг 2018 в 8:38 PDT

Лобода скаржиться, що подружки змусили її їхати в Монако.

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Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 10 Авг 2018 в 7:30 PDT

А український боксер Василь Ломаченко показав власну серію тренувальних шорт, представивши себе рятівником Малібу.

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 10 Авг 2018 в 9:43 PDT

А ось британська співачка Дуа Ліпа отримала перший ключ від міста Приштина (Косово) з рук мера міста.

До речі, ви ж знали, що Дуа Ліпа у Києві була нещодавно?

Публикация от DUA LIPA (@dualipa) 10 Авг 2018 в 7:06 PDT

Тут все просто – прекрасна Надя Дорофєєва зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом.

Між іншим, MONATIK і Дорофєєва нещодавно представили трек Глубоко. Бачили?

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 6 Авг 2018 в 10:34 PDT

А українська актриса Дизель Шоу Яна Глущенко запостила милу фотографію зі своїм синочком.

Публикация от Яна Глущенко (@yamo4ka) 7 Авг 2018 в 11:36 PDT

Відома модель Емілі Ратаковскі позувала для чергової лінії одягу. Цього раз вже з бразильським футболістом Неймаром.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 9 Авг 2018 в 9:57 PDT

Нагадаємо, Факти ICTV робили голосування, в якому зібрали українських зірок без макіяжу.