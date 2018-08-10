Рецензія на Mamma Mia! 2: танцюючий Броснан і відсутність Стріп

В Україні вийшло в прокат продовження культового мюзиклу за піснями групи ABBA про матір-одиначку Донні – Mamma Mia! 2. Ми подивилися стрічку – і хочемо поділитися своїми враженнями. Так що сідайте зручніше.

Чи зможе Mamma Mia! 2 повторити колосальний успіх першої частини? Безумовно ні! Однак цей фільм дійсно варто подивитися.

Коли вийшла з залу, я життєрадісно посміхалася і навіть трохи пританцьовувала. Для мене це і є головним аргументом на користь перегляду фільму, проте давайте поговоримо про нього докладніше.

Чи завжди нове краще від старого?

Влітку 2008 року Mamma Mia! вдарив по екранах і зачарував серця багатьох.

Співаючі дівчата, геї, танці і друзі та літо в фільмі змогли хвацько протистояти футбольній лихоманці, яка спалахнула тоді через чемпіонат Європи.

Тоді легкий мюзикл перетворили на справжню битву, зробивши колосальні $466 млн у касі. Це був найбільш продаваний DVD.

З такою статистикою всі очікували, що жадібні продюсери фільму захочуть продовження відразу, але навіть вони знали, що це може бути провалом.

Зачекали 10 років! І правильно зробили.

Якщо ви хотіли подивитися на черговий шедевр з Меріл Стріп, то це не той фільм. Так, я теж засмутилася трохи, ніде правди діти.

Сюжетна точка, з якої розв’язують фільм – це період після смерті Донни і спроби Софі відкрити готель, який би хотіла її мама.

Так, протягом фільму Софі згадує з Семом (Пірсом Броснаном), одним з її трьох татусів, про маму. Глядачі переносяться назад у часі за допомогою серії яскравих спогадів, щоб побачити, як Донна (грає блискуча Лілі Джеймс) жила безтурботно, шукала себе і закохувалася.

До речі, ви ж не забули, що це мюзикл? А я ось іноді забувала, поки дивилася його. Як би сильно ми не любили групу ABBA, але навіть їх пісні могли набриднути, якщо б забрали левову частку стрічки.

Однак пісні і танці були доречними. Наприклад, ви приходите втомлені і засмучені додому, йдете в душ або готуєте собі вечерю – і ось просто хочеться чогось заспівати тихенько (чи ні) вголос. Якусь там I will always love u, Crazy або поностальгувати з Бі-2. Було ж? Так ось, пісні звучать саме в такі доречні моменти.

Але не варто очікувати від цього мюзиклу чогось незвичайного. Він класичний і легкий. Це не можна порівняти з масштабними Ла Ла Лендом чи Найвеличнишим шоуменом. А ось з ненав’язливим Красуня і чудовисько (з Еммою Уотсон) – так!

Режисер і актори

Для великого екрану мюзикл адаптував британець Ол Паркер, сценарист фільмів Кращий з екзотичних, Готель Меріголд і Уяви нас разом. Він також зайняв і режисерське крісло.

Вийшло добре. Мені сподобалися переходи із сьогодення в минуле з використанням деталей. Непогана зйомка, яка не відволікала від картинки.

Ол Паркер – восьмий з правої сторони. Фото: Stuart C. Wilson/Getty Images for Universal Pictures

Що важливо – другу частину можна сміливо дивитися тим, хто не бачив першу. Відсилання до минулого не залишають жодних питань у глядача.

Однак тих, хто не знав першу частину стрічки, дуже здивують Пірс Броснан, Колін Ферт і Стеллан Скарсгорд.

Звичні всім Джеймс Бонд, Кінгсмен і Біл Тернер весело танцюють і співають пісні – для багатьох це буде цікавий сюрприз.

Це, до речі, це саме той фільм, де збірна солянка акторів не зіграла проти нього.

Ах, так, за вічно молоду Шер і її виконання пісні Fernando – 10 балів. Ви оціните.

Читайте: Рецензія на фільм Мег: вдале полювання на акул

Дивитися чи ні?

Mamma Mia 2 не приведе вас у екстаз і це точно не той фільм, після якого потрібно ще півгодини помовчати, щоб просто відійти від емоцій.

Але мюзикл наповнить найбільш змучене серце радістю, потішить ненапряжним гумором і нагадає, що на вулиці літо.

Загалом, Mamma Mia 2 – це 6,5 з 10, однак я раджу його подивитися, щоб хоча б на кілька годин витягти себе з повсякденності.

Нагадаємо, названо головних претендентів на Оскар-2019.

Валерія Маліцька