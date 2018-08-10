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Секс-скандал зі Стівеном Сігалом: справу передали до прокуратури

У США Окружна прокуратура Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія) почала перевірку за звинуваченням американського актора, кіно продюсера та спецпредставника МЗС Росії Стівена Сігала в сексуальних домаганнях.

Характер звинувачень і тимчасові рамки можливого злочину не уточнюються, повідомляє DW.

У березні актора у домаганнях звинуватили дві жінки. Актриса Регіна Сімонс стверджує, що той згвалтував її у себе вдома в 1993 році. Інша розповідає про події 2002 року, коли актор засунув руку їй в труси під час прослуховування.

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У кінці 2017 року Стівена Сігала звинуватили у сексуальних домаганнях три жінки – фотомодель журналу Playboy Дженні Маккарті, актриса Ліза Герреро й артистка Порша де Россі.

До слова, 4 серпня МЗС Росії призначив актора своїм спеціальним представником з питань російсько-американських гуманітарних зв’язків.

Раніше Факти ICTV писали, що американська кіностудія Walt Disney Studios звільнила режисера Джеймса Ганна, який зняв обидві частини фільму про супергероїв Вартових галактики.

Фото: dreamstime.

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