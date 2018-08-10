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Збіднів на $2 млн: в іспанському готелі обікрали виконавця пісні Despacito

В іспанському готелі обікрали відомого виконавця Дедді Янкі.

Видання Las Provincias повідомляє, що в Іспанії обікрали співака Дедді Янкі, який є виконавцем популярної пісні Despacito.

З готельного номера співака вкрали ювелірні прикраси на суму понад два мільйони доларів і $2,5 тис. готівкою.

Читайте: У Києві обікрали главу Конституційного суду Литви

Наразі поліція з’ясовує всі обставини події.

Раніше Факти ICTV писали, що у Барселоні пограбували будинок Жерара Піке і співачки Шакіри. Зловмисники винесли коштовності, годинник і прикраси.

Фото: daddyyankee

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