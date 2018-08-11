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Нам заборонено: Лайма Вайкуле зробила заяву про Крим

Відома співачка з Латвії Лайма Вайкуле напередодні свого концерту в Одесі зробила несподівану заяву про Крим.

Про це пише Думська.

– Ні. Нам заборонено. Нам, європейцям. Я туди не поїду, який би гонорар мені не пропонували, – відповіла зірка на питання кореспондента, чи поїде вона виступати в Крим.

Так само актриса однозначно заявила, що у неї немає і не може бути ностальгії за СРСР.

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і й ні! У мене немає і не може бути ностальгії за СРСР! Я щаслива, що все це зруйнувалося. Хоча було важко. Може, це і вам належить пережити в Україні. У 90-х я бачила людину, у якої замість взуття взимку були газети. Перехід був дуже важким. Я в політиці нічого не розумію, але якщо ви вступите в Євросоюз… Я знаю, що будь-який перехід буде дуже складний. Ми пройшли це. У Латвії десять років була злидні. Але сьогодні ми щасливі, – заявила Вайкуле.

До слова, російська актриса Лія Ахеджакова, яка у РФ поповнила так званий чорний список людей, які не визнають анексію Криму, зізналася у великій любові до півострова, вважає його українським.

Фото: laima_vaikule_official

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