123 склади за 12 секунд! Емінем побив власний рекорд

Американський репер Емінем побив власний рекорд зі швидкості читання, прочитавши 123 склади за 12 секунд у пісні Majesty.
Один із читачів видання Genius підрахував, що в новій пісні Нікі Мінаж, яку співачка виконала разом із Labrinth і Емінемом, американський репер прочитав 123 склади за 12 секунд.
Відтак Емінем побив власний рекорд зі швидкості читання, встановлений у композиції Rap God 2013 року.
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Genius підтвердило ці розрахунки, уточнивши, що в пісні Majesty Емінем вимовляв 10,3 склади в секунду, а в Rap God – 9,6.
До речі, композиція Rap God внесена в книгу рекордів Гіннесса за кількістю слів у пісні (1560).
Раніше глядачі показали, як працює сурдоперекладач на концерті Емінема.
Фото: Christopher Polk/Getty Images for MTV