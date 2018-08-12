PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / 123 склади за 12 секунд! Емінем побив власний рекорд/

123 склади за 12 секунд! Емінем побив власний рекорд

Американський репер Емінем побив власний рекорд зі швидкості читання, прочитавши 123 склади за 12 секунд у пісні Majesty.

Емінем

Один із читачів видання Genius підрахував, що в новій пісні Нікі Мінаж, яку співачка виконала разом із Labrinth і Емінемом, американський репер прочитав 123 склади за 12 секунд.

Відтак Емінем побив власний рекорд зі швидкості читання, встановлений у композиції Rap God 2013 року.

Читайте: Нам заборонено: Лайма Вайкуле зробила заяву про Крим

Genius підтвердило ці розрахунки, уточнивши, що в пісні Majesty Емінем вимовляв 10,3 склади в секунду, а в Rap God – 9,6.

До речі, композиція Rap God внесена в книгу рекордів Гіннесса за кількістю слів у пісні (1560).

Раніше глядачі показали, як працює сурдоперекладач на концерті Емінема.

Фото: Christopher Polk/Getty Images for MTV

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка