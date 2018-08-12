123 склади за 12 секунд! Емінем побив власний рекорд

Американський репер Емінем побив власний рекорд зі швидкості читання, прочитавши 123 склади за 12 секунд у пісні Majesty.

Один із читачів видання Genius підрахував, що в новій пісні Нікі Мінаж, яку співачка виконала разом із Labrinth і Емінемом, американський репер прочитав 123 склади за 12 секунд.

Відтак Емінем побив власний рекорд зі швидкості читання, встановлений у композиції Rap God 2013 року.

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Genius підтвердило ці розрахунки, уточнивши, що в пісні Majesty Емінем вимовляв 10,3 склади в секунду, а в Rap God – 9,6.

До речі, композиція Rap God внесена в книгу рекордів Гіннесса за кількістю слів у пісні (1560).

Раніше глядачі показали, як працює сурдоперекладач на концерті Емінема.

Фото: Christopher Polk/Getty Images for MTV