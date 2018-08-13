Мерілін Монро вперше оголилася в кіно: знайдена втрачена сцена (18+)

Біографу Мерілін Монро вдалося відшукати втрачену сцену, коли актрисі вперше довелося оголитися в кіно.

Про це повідомляє Daily Mail.

Сцена триває 45 секунд. У кадрі Мерілін Монро і актор Кларк Гейбл розігрують сцену кохання, причому чоловік повністю одягнений, а жінка скидає з себе простирадло і залишається голою. Це був перший раз, коли Монро повністю оголилася в кіно. Однак режисер фільму Джон Х’юстон відмовився включати сцену в фінальний монтаж.

З тих пір сцена з оголеною Монро вважалася знищеною, однак сценарист Чарльз Касілов, автор ще не опублікованій біографії Монро, з’ясував долю втраченої сцени.

Читайте: Як принцеса Діана? Меланія Трамп у вишуканій сукні на прийомі

Касільо взяв інтерв’ю у Кертіса Тейлора, сина продюсера стрічки Френка Тейлора. Той поділився, що його батько вважав кадри цінними і зберіг їх. Після смерті продюсера в 1999 році його син помістив плівку в сейф.

Раніше Факти ICTV розповыдали про найяскравіші та найскандальніші поцілунки зірок.

Фото: Getty Images, Fotofest/Ms Monroe and co-star Clark Gable