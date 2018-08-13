Мовчи, або йди до кінця: в РФ обрушилася критика на Вайкуле через Крим

Російський журналіст, музичний критик Сергій Сосєдов засудив слова латвійської співачки Лайми Вайкуле про Крим.

– Їй і взагалі всім артистам бажано не висловлюватися щодо Криму, якщо позиція така хитка. Тому що, живучи в Росії та працюючи в Росії, не визнавати російські території дуже небезпечно. У цьому випадку треба або йти від відповідей, або пояснювати позицію до кінця. Якщо ти така принципова, якщо ти така європейка, треба йти до кінця, – сказав Сергій Сосєдов, передає URA.RU.

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Він додав, що що Латвія багато жила при Радянському Союзі, і сама співачка зобов’язана Росії своїм творчим успіхам.

У свою чергу Лайма Вайкуле, висловила жаль, що критики її позиції показали себе для неї з нової сторони і назвала їх бідними людьми.

– Я в житті не коментувала жодного артиста, який щось робив. Це просто соромно, злісно і негарно. Це ревнощі, заздрість. Це жахливо. Гидко просто, — поділилася співачка.

Нагадаємо, Лайма Вайкуле напередодні свого концерту в Одесі зробила несподівану заяву про Крим.

Фото: laima_vaikule_official