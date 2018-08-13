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Миколу Носкова госпіталізували з інсультом

Російський співак Микола Носков переніс інсульт.

Про це розповів засновник групи Парк Горького Олексій Бєлов. Він також закликав в ефірі радіостанції Baltkom молитися за здоров’я артиста.

Про це пише Лента.ру.

– Коля зараз дуже хворий, у нього був інсульт. Він знаходиться у такому стані … Уявляєте, що значить пережити інсульт. Ми всіх просимо молитися про його здоров’я і будемо намагатися робити все, щоб лікарі змогли поставити його на ноги, – зазначив він.

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Відомо, що Носков був госпіталізований у березні 2017 року з тромбом у шийному відділі. Тоді він проходив терапію у клінічному госпіталі.

Микола Носков – 62-річний радянський і російський музикант, композитор і співак. Він є володарем п’яти премій Золотий грамофон.

ФОТО: Facebook/Николай Носков

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