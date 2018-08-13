З кожним днем все молодша! Ротару здивувала сімейними фото

Українська співачка Софія Ротару, яка нещодавно відсвяткувала свій день народження, поділилася з шанувальниками яскравими сімейними фото.
Знімки з вечірки на природі Софія Ротару опублікувала в Instagram.
Артистка позує в компанії сина Руслана, невістки Світлани, онука Анатолія, внучки Соні, сестри Ауріки і навіть домашнього вихованця Джиммі.
Варто відзначити, що на фото Ротару виглядає приголомшливо та дуже молодо.
– Ви приклад для багатьох! З кожним днем все молодшою та красивішою стаєте, – пишуть шанувальники.
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Фото: sofiarotaru.official/Instagram
Фото: sofiarotaru.official/Instagram
Фото: sofiarotaru.official/Instagram
Фото: sofiarotaru.official/Instagram
Фото: sofiarotaru.official/Instagram
Нагадаємо, 7 серпня Софія Ротару відсвяткувала 71-річчя. Ми писали, чому артистка відмовилася від громадянства РФ і скільки отримує на корпоративах.
Фото: sofiarotaru.official/Instagram