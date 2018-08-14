Міла Куніс: від “німої” дівчинки до зірки Голлівуду

Сьогодні американська актриса українського походження Міла Куніс святкує своє 35-річчя. Факти ICTV зібрали найцікавіше з життя знаменитості.

Актрисі та голосу Мег з популярного мультсеріалу Family Guy Мілі Куніс 14 серпня виповнюється 35 років.

Довгий час вона була непомітною у світі кіно, та в кінці 2000-х років її кар’єра стрімко пішла вгору і тепер Куніс знаменита не тільки як актриса, але і як модель.

Біографія

Міла народилася у єврейській сім’ї інженера-механіка та вчительки фізики у Чернівцях. У 1991 році вони переїхали у США, де Куніс зачислили у початкову школу Розвуд, хоча дівчинка не знала англійської мови. Через це їй було дуже важко.

– У мене витіснилися спогади про другий клас повністю. Я не пам’ятаю цього. Я завжди розмовляю з моєю мамою і бабусею про це. Все через те, що я плакала кожен день. Я не розуміла культуру. Я не розуміла людей. Я не розуміла мову. Моє перше речення в есе під час вступу до коледжу було: Уявіть себе глухим і сліпим у сім років. Так приблизно я себе й відчувала при переїзді до США, – розповіла Куніс.



Не зважаючи на це, у 9 років її зачислили до школи акторської майстерності у Беверлі Хіллз.

Акторська кар’єра та визнання

Телевізійний дебют актриси відбувся у 1994 році, де вона виконала роль в епізоді популярної мильної опери Дні нашого життя. До 1998 року вона грала епізодичні ролі у телевізійних серіалах.

Але згодом Куніс взяли на роль Джекі Бурхарт у серіал Шоу 70-х, де вона знімалася 8 сезонів. Також у 1999 році вона стала голосом Мег з серіалу Family Guy. За свою роботу її номінували на Енні у 2007 році.

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Проте справжнє визнання до актриси прийшло лише у 2008 році, коли вона зіграла у фільмі В прольоті. За роль її номінували на премію Teen Choice Awards. У 2009 році Куніс зіграла у фільмі-адаптації відеогри Макс Пейн. Їй дісталася роль вбивці Мони Сакс, яку вона блискуче виконала та знову була номінована на Teen Choice Awards.

Серед інших відомих фільмів з актрисою, варто відзначити Чорний лебідь, який номінували на 5 премій Оскар, комедію Сета Макфарелена Третій зайвий та Оз: Великий та Могутній, де Куніс зіграла відьму Теодору.

Модель і продюсер

Крім кіно, актриса з’являлася на обкладинках таких журналів, як Complex, Nylon, Cosmopolitan, W, Harper’s Bazaar, Glamour.

Також на початку 2012 року Куніс підписала контракт з Christian Dior, ставши обличчям весняної колекції.

Зараз вона займається продюсуванням. Першим її проектом стане драматичний серіал Meridian Hills, показ якого запланований на телеканалі The CW.

Особисте життя

З 2002 по 2010 рік актриса зустрічалася з актором Макалеєм Калкіним і ходили чутки про те, що пара одружиться. Проте 3 січня 2011 року було підтверджено, що вони закінчили відносини.

У 2012 році Куніс почала зустрічатися з актором Ештоном Кутчером, за якого вийшла заміж 4 липня 2015 року.

У них є двоє дітей – дочка Ваєтт Ізабель Кутчер і син Димитрій Портвуд Кутчер.

Найкращі образи Міли Куніс

До речі, не так давно у ЗМІ з’явилася інформація про третю вагітність Міли Куніс.

Фото: FOX, Glamour UK, Getty Images, Dreamstime, kunismilax/Instagram