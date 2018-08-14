Парадокс війни на Сході: перший трейлер фільму Лозниці Донбас

Опубліковано перший трейлер фільму Сергія Лозниці Донбас, який розповідає про людей, які живуть у зоні збройного конфлікту на сході України.

Відео з’явилося на сторінці студії ATOMS & VOID в Facebook.

Фільм складається з 13-ти переплетених сюжетів, які демонструють різні сфери життя на окупованих територіях. Стрічка показує, як бойовики забирають автомобіль у місцевого бізнесмена, переселенці живуть у підвалі, чиновник обкрадає лікарню і знімаються постановочні новини для телебачення. Лозниця написав сценарій картини за мотивами документальних роликів, викладених очевидцями в Інтернет.

Читайте: Лозниця: У світі не вірять, що можна жити так, як на Донбасі

В український прокат фільм вийде 18 жовтня.

Стрічку відзначили режисерським призом програми Особливий погляд Каннського кінофестивалю.

Нагадаємо, вийшов трейлер фільму Коли падають дерева, в якому показується історія кохання в українському селі.