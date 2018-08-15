90% росіян – ідіоти. Успенський про Україну та Крим

Едуард Успенський помер у Москві 14 серпня. Письменник був одним із небагатьох російських знаменитостей, які виступали проти війни Росії з Україною і анексії Криму.

Едуард Успенський публічно висловлювався про анексію Росією Криму, називаючи ситуацію потворною.

– Країна (Росія. – Ред.) розділилася на 10% розумних і на 90% ідіотів.

Я вважаю, що я належу до десяти розумних, тому що вся ця історія з Кримом – вона потворна, – говорив він в інтерв’ю телеканалу Дождь у 2014 році.

На думку письменника, російське телебачення спотворює картинку того, що відбувається в Україні.

– Телебачення переконувало росіян більше року в тому, що в Україні діють фашисти, Крим давно російський, тому ми його і забираємо, а на Донбасі російськомовне населення піддається різного роду репресіям, там забороняють російську мову і так далі.

Телебачення показувало кадри, глядачів у цьому переконували: якщо не могли переконати чоловіка, переконували дружину… А російським людям важко бути на самоті в колективі, де всі думають по-іншому, – зазначав Успенський.

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При цьому письменник відзначав, що його висловлювання по телебаченню часто не відповідають тому, що він говорив насправді.

– Скільки було, що я говорю по телебаченню одне, а потім слухаю, і виявляється, що я говорив зовсім інше. Телебачення маніпулює. Якщо в якомусь шоу виступала пристойна людина, як правило, її вирізають, дають слово тільки шаленим товаришам.

Така кількість помиїв, які вилилися на Обаму та на Київ, взагалі немислима, щодня по 4-5 програм, де довбуть. А люди ж дивляться, особливо провінція, вони вірять цьому, – говорив Успенський.

Нагадаємо, смерть Едуарда Успенського настла на 81-му році життя після тяжкої хвороби. Письменник помер увечері 14 серпня e своєму будинку в Новій Москві.

Фото: Едуард Успенський/Facebook