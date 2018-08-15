Секс, скандал і найкращі ролі: Дженніфер Лоуренс – 28

Американській актрисі Дженніфер Лоуренс сьогодні виповнилося 28 років. Факти ICTV зібрали найцікавіші факти про неї, сексуальні образи і найкращі ролі знаменитості.

Дженніфер Лоуренс – одна з небагатьох знаменитостей, яка може похизуватися Оскаром у такому молодому віці.

Глядачі і преса люблять актрису навіть не стільки за ролі, скільки за веселу вдачу, прекрасне почуття гумору, несерйозні інтерв’ю, вміння посміятися над собою і “характерну” незграбність.

– Я страшно танцюю! Я рухаюся, як чийсь тато на випускному.



Цікаві факти

У молодшій школі Лоуренс не дозволяли грати з іншими дівчатами, тому що вона була дуже сильною і могла кого-небудь травмувати.

У школі майбутня зірка грала в софтбол, хокей на траві і баскетбол у чоловічій команді, також вона була чирлідером.

Дженніфер помітили, коли їй було 14: скаут модельного агентства побачив її в центрі Нью-Йорка.

У підлітковому віці Лоуренс знялася в рекламі популярного в США бренду одягу Abercrombie & Fitch, але її знімки так і не використали. Дженніфер говорить, що коли її батько подзвонив в агентство і запитав, чому, йому відправили фотографії та відповіли: “А ось чому!”

В юності Дженніфер не вчилася акторської майстерності і не мріяла зніматися: вона хотіла стати лікарем.

Лоуренс три дні думала, чи погоджуватися на роль у Голодних іграх, і хотіла відмовитися, але її переконала мама.

– За голлівудськими мірками у мене ожиріння. Я вважаюся товстою актрисою. Я їм як печерна людина. І я єдина актриса, про яку не говорять, що у неї анорексія! Ніколи не буду худнути заради ролі. Мені не хочеться, щоб маленькі дівчатка говорили: “Ой, я хочу виглядати як Кітнісс, тому я сьогодні не вечерятиму”.



До речі, Дженніфер Лоуренс пройшла детектор брехні та зізналася, що не любить секс і є гермофобом – боїться мікробів та інфекцій.

А коли в Голлівуді спалахнув секс-скандал з Харві Вайнштейном, Дженніфер Лоуренс також виступила проти продюсера.

Хоча багато хто припускає, що саме йому актриса зобов’язана своєю блискучою кар’єрою.

За словами Дженніфер, сексуальні домагання продюсера до актрис неприпустимі, а новини про це глибоко вразили її.

Найкращі ролі

Голодні ігри (2012 – 2015)

Кітнісс Евердін – синонім сміливості і відваги. Сага про дівчину, яка бореться проти системи, завоювала весь світ.

Мій хлопец – псих (2012)

Божевілля личить Лоуренс. У фільмі блакитноокий Бредлі Купер перетворюється в емоційно нестабільного Пета, який закохується у прикольну, але трохи дивну дівчину Тіффані.

За цю роль Дженніфер отримала Оскар.

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Серена (2014)

Драма режисера Сюзанни Бір за однойменним романом Рона Реша, в головних ролях – Дженніфер Лоуренс і Бредлі Купер.

До речі, на цю роль Лоуренс сама запропонувала Купера.

Джой (2015)

Якби Лоуренс не отримала Оскара за Мій хлопець – псих, вона отримала б його за Джой.

Смілива, ініціативна та проста дівчина намагається пробити собі дорогу до хорошого життя і проходить довгий шлях до своєї Американської мрії.

До речі, це третій фільм з Купером. Крім того, у стрічці грає і Роберт Де Ніро.

Пасажири (2016)

Продюсери фільму вирішили зібрати куш: за часів популярності космічної теми вони створюють фільм про двох землян – Дженніфер Лоуренс і Кріса Пратта, – вони випадково прокинулися під час польоту на іншу планету.

Мати! (2017)

Дивний фільм і не кожному зайде. Якщо ви не розумієте алегорій, вам буде складно побачити все, що вклали у фільм.

Лоуренс постає у цьому фільмі в образі переляканої господині будинку, в який безцеремонно вриваються дивні люди.

Найсексуальніші образи

– Я б не назвала себе іконою моди. Я просто та, кого одягають професіонали. Це як мавпочка, яку навчили танцювати, – лише на червоній доріжці, – розповідає в одному з інтерв’ю Лоуренс.

















Секс, скандал і найкращі ролі: Дженніфер Лоуренс – 28 / 8 фотографий

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс вирішила мінімум на рік призупинити акторську кар’єру заради соціального активізму.

Фото: Dreamstime, Getty