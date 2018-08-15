Скільки нас – Океан Ельзи представили нову патріотичну пісню

Український гурт Океан Ельзи випустив нову патріотичну пісню Скільки нас.
– Ми – гурт Океан Ельзи – презентуємо новий сингл Скільки нас, який став третім за цей рік без концертів, – підписав гурт пісню Скільки нас на своїй сторінці в YouTube.
– Зазвичай розказують про що саме нова пісня, що ж хотіли цим сказати та що має слухач почути. Ми так робити не будемо. Нижче – текст пісні, в ньому все це є. Майже все, – додають музиканти.
Як зазначають в Океан Ельзи, єдине, що кожен сам має обрати для себе, який знак поставити у кінці “скільки нас” – “?” чи “!”.
Автор слів та музики – Святослав Вакарчук.
Всього за кілька годин пісня Скільки наз зібрала 12 тис. переглядів.
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Слова пісні Скільки нас
|Скільки нас
Тих, хто тілом відчуває новий час
Скільки нас
Тих, кого війна повела в перший клас
Хто прокинувся й не спить
у новий час
|Скільки нас
Тих, у кого дах не зносить від образ
Скільки нас
Тих, у кого страх не косить під екстаз
Тих, кого душа болить
Хто прокинувся й не спить
у новий час
|Я знаю ранок настає
Єднає, волю нам дає
Нам досить недоправди –
Нас нудить штучний сон
Тисячі нових облич
У тисячах вікон
Скільки нас
|Скільки нас
Міцно кулаки стискає кожен раз
Скільки нас
Власні гальма відпускає й тисне газ
Хто відчув бажання мить
Хто прокинувся й не спить
у новий час
|Я знаю ранок настає
Єднає, волю нам дає
Нам досить недоправди –
Нас нудить штучний сон
Тисячі нових облич
У тисячах вікон
Скільки нас
Нагадаємо, ДахаБраха виступить з гуртом Океан Ельзи на День незалежності.
Фото: Океан Ельзи / Okean Elzy