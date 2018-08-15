Скільки нас – Океан Ельзи представили нову патріотичну пісню

Український гурт Океан Ельзи випустив нову патріотичну пісню Скільки нас.

– Ми – гурт Океан Ельзи – презентуємо новий сингл Скільки нас, який став третім за цей рік без концертів, – підписав гурт пісню Скільки нас на своїй сторінці в YouTube.

– Зазвичай розказують про що саме нова пісня, що ж хотіли цим сказати та що має слухач почути. Ми так робити не будемо. Нижче – текст пісні, в ньому все це є. Майже все, – додають музиканти.

Як зазначають в Океан Ельзи, єдине, що кожен сам має обрати для себе, який знак поставити у кінці “скільки нас” – “?” чи “!”.

Автор слів та музики – Святослав Вакарчук.

Всього за кілька годин пісня Скільки наз зібрала 12 тис. переглядів.

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Слова пісні Скільки нас

Скільки нас

Тих, хто тілом відчуває новий час

Скільки нас

Тих, кого війна повела в перший клас

Хто прокинувся й не спить

у новий час Скільки нас

Тих, у кого дах не зносить від образ

Скільки нас

Тих, у кого страх не косить під екстаз

Тих, кого душа болить

Хто прокинувся й не спить

у новий час Я знаю ранок настає

Єднає, волю нам дає

Нам досить недоправди –

Нас нудить штучний сон

Тисячі нових облич

У тисячах вікон

Скільки нас Скільки нас

Міцно кулаки стискає кожен раз

Скільки нас

Власні гальма відпускає й тисне газ

Хто відчув бажання мить

Хто прокинувся й не спить

у новий час Я знаю ранок настає

Єднає, волю нам дає

Нам досить недоправди –

Нас нудить штучний сон

Тисячі нових облич

У тисячах вікон

Скільки нас

Нагадаємо, ДахаБраха виступить з гуртом Океан Ельзи на День незалежності.

Фото: Океан Ельзи / Okean Elzy