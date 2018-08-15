Карина Жосан перемогла на конкурсі Міс Україна Всесвіт 2018. Факти ICTV зібрали найкращі фото дівчини та пропонують подивитися, що вона публікує в Instagram.
Карина Жосан представить Україну на престижному конкурсі краси Міс Всесвіт 2018.
В Instagram Карини Жосан майже 50 тис. підписників.
23-річна одеситка найчастіше публікує у соцмережах фото з подорожей.
Іноді блондинка балує шанувальників фото в купальнику чи топлес.
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Топлес і червона доріжка. Топ-20 фото Міс Україна Всесвіт 2018 / 20 фотографий
Нагадаємо, церемонія Міс Україна Всесвіт 2018 відбулася в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv. У фіналі конкурсу змагалися 18 дівчат.
Фото: karina_zhosan
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