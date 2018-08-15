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Топлес і червона доріжка. Топ-20 фото Міс Україна Всесвіт 2018

Карина Жосан перемогла на конкурсі Міс Україна Всесвіт 2018. Факти ICTV зібрали найкращі фото дівчини та пропонують подивитися, що вона публікує в Instagram.

Карина Жосан - Міс Україна Всесвіт 2018

Карина Жосан представить Україну на престижному конкурсі краси Міс Всесвіт 2018.

В Instagram Карини Жосан майже 50 тис. підписників.

23-річна одеситка найчастіше публікує у соцмережах фото з подорожей.

Іноді блондинка балує шанувальників фото в купальнику чи топлес.

Читайте: Подруга Нємцова та коханка чоловіка Ані Лорак. Фіналістки Міс Україна Всесвіт 2018 (ГОЛОСУВАННЯ)

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Топлес і червона доріжка. Топ-20 фото Міс Україна Всесвіт 2018 / 20 фотографий

Нагадаємо, церемонія Міс Україна Всесвіт 2018 відбулася в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv. У фіналі конкурсу змагалися 18 дівчат.

Фото: karina_zhosan

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