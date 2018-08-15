Цой – живий! Невідомі факти і смерть під питанням

28 років тому, 15 серпня, трагічно загинув легенда року Віктор Цой. Біографія артиста наповнена цікавими фактами, а єдиної відповіді про смерть рокера немає ні для кого.

Віктор Цой народився 21 червня 1962 року. А 15 серпня 1990 року Віктор Цой загинув в автокатастрофі за декілька десятків кілометрів від Риги, коли повертався з рибалки в Юрмалі, де він проводив відпочинок.

Музика Цоя кардинально змінила російський рок, виконавець збирав повні стадіони і став кумиром декількох поколінь.

8 найменш відомих фактів з життя Цоя

Перший виступ Цоя у Києві (квартирник у будинку неподалік столичної прокуратури) закінчився депортацією до Москви.

Рок-зірка не міг переносити вигляду крові.

У 1983-му Цой намагався відкосити від армії у знаменитій пітерській психіатричній лікарні.

Віктор був дуже сором’язливим “і з жінками, і взагалі”, згадує його близький друг Олексій Рибін в інтерв’ю Московському Комсомольцю.

Попри чорнобильську катастрофу, Цой приїхав до Києва на зйомки у фільмі-дипломній роботі Сергія Лисенка Конец каникул.

Артист був майстром різьблення по дереву. Вперше на екрани ТБ він потрапив через участь в програмі Монітор, де і показав цей свій талант.

Рокер відвідував концерти Леонтьєва та Боярського.

Цой зловживав словами-паразитами такими як: “как бы” та “на самом деле”.

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Смерть Цоя

Що ж це насправді було – нещасний випадок, самогубство чи щось інше?

Офіційна версія. Слідство вважає, що Цой заснув за кермом на швидкості 120 км/год та вилетів на зустрічну смугу, де врізався в автобус.

Що думають товариші. Товариш Цоя – пітерський музикант Олексій Вишня – вірить у те, що лідер групи Кіно міг сісти за кермо насправді втомленим. А тому міг і заснути.

Версія водія автобуса. Яніс Фібікс – той самий водій Ікаруса, з яким зіштовхнувся москвич, не відкидає версії того, що убивство Цоя була спецоперацією КДБ через антирадянські погляди виконавця.

Вічні пісні Цоя

Перемен

Звезда по имени Солнце

Группа крови

Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували ексклюзивне інтерв’ю водія, який протаранив Віктора Цоя.