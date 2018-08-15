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Українця номіновано на премію Еммі

Український звукорежисер, технічний директор студії LeDoyen Олег Кульчицький номінований на американську телевізійну премію Еммі в категорії Кращий звук – за роботу над документальним фільмом Плач із Сирії (Cries from Syria) Євгенія Афінеєвского.

Олег Кульчицкий

Про це повідомляється на офіційному сайті Національної академії телевізійних наук США.

Плач із Сирії – це картина про п’ятирічний збройний конфлікт на Близькому Сході. Фільм знятий ізраїльським режисером Євгеном Афінеєвським у 2017 році і випущений каналом HBO. Крім нагороди за Кращий звук фільм бореться за премію Еммі ще у трьох категоріях.

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Це не перша престижна номінація Олега Кульчицького. У 2016 році він претендував на нагороду Golden Reel Awards в категорії Найкращий монтаж звуку в документальному фільмі за картину Зима в вогні – про події на Евромайдані. Пізніше ця стрічка була номінована на Оскар.

Фото: LeDoyen Studio

Відео: HBODocs

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