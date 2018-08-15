Віктор Цой: топ-3 найкращі пісні та кавери

Сьогодні, 15 серпня, річниця смерті легендарного, російського рокера Віктора Цоя.

15 серпня 1990 року о 12 годині 28 хвилин Віктор Цой загинув в автокатастрофі. Фанати ж кажуть: Цой не помер, він просто вийшов покурити.

ДТП сталося на 35 кілометрі траси Слока – Талсі під Тукумсом в Латвії, в декількох десятках кілометрів від Риги. І хоча поховали його на кладовищі в Ленінграді, саме там можна помітити молодих людей з гітарами.

Читайте: Цой – живий! Невідомі факти і смерть під питанням

У цілому, за період діяльності Кіно з 1982-го по трагічний для його соліста 1990-й було випущено вісім студійних альбомів.

Остання платівка групи Кіно – Чорний альбом – вийшла вже після загибелі Цоя.

Топ-3 пісні Віктора Цоя та групи Кіно:

Топ-3 найкращих кавери на пісні Кіно:

Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували ексклюзивне інтерв’ю водія, який протаранив Віктора Цоя.