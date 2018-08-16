Мадонні – 60! ТОП яскравих цитат і відвертих фото королеви поп-музики

Королева поп-музики Мадонна 16 серпня святкує своє 60-річчя. Факти ICTV пропонують згадати невідомі факти з її життя, а також найвлучніші цитати та відверті фото.

Мадонна – найбільш комерційно успішна виконавиця в історії за версією Книги рекордів Гіннесса, а також найбагатша жінка-музикант у світі.

Співачка прославилася постійним “переосмисленням” своєї музики та образів.

Мадонна отримала скандальну репутацію завдяки використанню еротичних образів і вільному поводженню з релігійною тематикою.

З кінця 1980-х ЗМІ стали називати Мадонну королевою поп-музики – за більш ніж 5 років майже безперервного домінування у хіт-парадах.

7 маловідомих фактів про Мадонну

Мадонна (Мадонна Луїза Вероніка Чікконе) – третя дитина у великій родині, що складається з восьми дітей.

Мати дівчинки була француженкою, а батько – італійцем.

– Як я могла стати іншою з таким ім’ям – Мадонна? З мене могла вийти або черниця, або те, що вийшло. Інших варіантів не було, – зізнається співачка.

На зорі своєї кар’єри Мадонна працювала гардеробницею в ресторані.

– Я працювала до напівсмерті, перш ніж стала тією, яка є. І я буквально голодувала, іноді здобуваючи їжу зі сміттєвих ящиків, поки нарешті не прорвалася, – згадує співачка.

Свою дочку Лурдес Мадонна назвала на честь французького містечка Лурд, де у 1858 році відбулося явлення Діви Марії.

Тут завжди мріяла побувати матір співачки, яка була дуже побожною жінкою.

У команді Мадонни є люди, які стежать за тим, щоб ДНК співачки не могли викрасти на гастролях.

Спеціально навчені люди ретельно вичищають все волосся, відбитки пальців і крапельки слини з усього, чого торкалася співачка, і тільки після цього дозволяють працювати прибиральникам.

Мадонна – тонкий поціновувач живопису. У колекції картин артистки є полотна Фріди Кало, Пабло Пікассо та Сальвадора Далі.

До речі, Фріду Кало Мадонна дуже хотіла зіграти в кіно, однак ця роль дісталася Сельмі Хаєк.

Мадонна – одна з найрозумніших голлівудських знаменитостей. Її IQ дорівнює 140.

До речі, королева поп-музики є також автором шести дитячих книг (Англійські Троянди, Яблука містера Пібоді, Яків і семеро розбійників, Пригоди Абді, Лотса Тугий Кошель, Англійські Троянди. Любов і дружба).

Найкращі цитати Мадонни

Людина-це матеріал, з якого можна зробити шикарну сукню чи ганчірку для підлоги.

Тобі не потрібно бути привабливим, щоб тебе зрозуміли. Тобі не потрібно бути багатим і знаменитим, щоб бути кращим.

Ти тільки повинен віддавати більше, ніж у тебе колись було .

Ти тільки повинен . Чим більше про тебе говорять, тим більше в тебе роботи.

Кажуть, хороше не вічне, і рано чи пізно закінчується. Це слова людей, які нічого не досягли в житті.

Мій найбільший недолік – невпевненість. Я знаю, що в це ніхто ніколи не повірить. Я весь час страшенно боюся.

Невпевненість мене переслідує цілодобово, без вихідних. Якщо я чогось боюся, значить, мені доведеться це робити.

Невпевненість мене переслідує цілодобово, без вихідних. Якщо я чогось боюся, значить, мені доведеться це робити.

Говорили, що я шльондра, свиня, підстилка, секс-бомба, Міні-Маус і навіть донька Марлен Дітріх…

Але я б сказала, що я просто дуже активна людина.

Але я б сказала, що я просто дуже активна людина.

У моєму житті було багато страшного та неприємного. Але я не хочу, щоб мене жаліли, бо я не жалію сама себе.

Іноді бути сильним – це не робити нічого, і навпаки – докласти сили – означає проявити слабкість.

Сила для мене – це мудрість. Мудрість доречності. У світі, можливо, найважливіше – знати своє місце.

Сила для мене – це мудрість. Мудрість доречності. У світі, можливо, найважливіше – знати своє місце. Те, що я показала людям своє тіло без одягу, не означає, що я оголила кожен дюйм своєї душі.

Людина не може бути гомо-, бі-, гетеросексуалом. Вона або сексуальна, або ні.

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До речі, незважаючи на вік, Мадонна продовжує дивувати шанувальників оголеними селфі в соціальних мережах.

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