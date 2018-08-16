Оскар-2019: хто представлятиме Україну

Український Оскарівський комітет завершив прийом заявок та опублікував список із шести вітчизняних фільмів, з яких буде обрано претендента від України на премію Оскар у категорії Найкращий фільм іноземною мовою.

Про це йдеться на сторінці комітету у Facebook.

Цього року в національному відборі участь братимуть шість фільмів: Брама Володимира Тихого, Вулкан Романа Бондарчука, Донбас Сергія Лозниці, Кіборги Ахтема Сеітаблаєва, Коли падають дерева Марисі Нікітюк та Міф Леоніда Кантера та Івана Яснія.

До слова, на церемонії Оскар 2019 з’явиться нова номінація.

Український Оскарівський Комітет завершив прийом заявок для участі національних фільмів у відборі на висування фільму на… Опубліковано Український Оскарівський Комітет Четвер, 16 серпня 2018 р.

Нагадаємо, українця номіновано на премію Еммі.

Фото: Jaguarps/Dreamstime.com