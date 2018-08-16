Померла королева соулу Арета Франклін

Арета Франклін померла в 76 років у своєму будинку в Детройті. Причиною смерті королеви соулу стало онкологічне захворювання.

Арета Франклін померла у віці 76 років у своєму будинку в Детройті, повідомляє AP.

Причиною смерті співачки стало онкологічне захворювання.

Протягом 10 років Арета Франклін боролася з раком. За останні місяці її стан різко погіршився.

Джерела в оточенні співачки повідомляли, що її вага знизилася до 40 кг.

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Арета Франклін – перша жінка, ім’я якої з’явилося в Залі слави рок-н-ролу. Вона виконувала композиції у стилях ритм-енд-блюз, соул і госпел.

За сильний вокал Франклін отримала прізвисько Королева соулу. У 2017 році співачка завершила кар’єру.

У 2008 році журнал Rolling Stone визнав Арету Франклін найвидатнішою співачкою в історії.

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Фото: Theo Wargo/Getty Images