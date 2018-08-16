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Про силу життя: британський гурт Suede зняв кліп біля Чорнобиля

Популярний британський гурт Suede випустив новий кліп на пісню Life is golden, зйомки якого проходили у Прип’яті в зоні відчуження.

Про це повідомляє видання NME.

– Мова йде не про трагедію катастрофи, яка сталася стільки років назад, – кліп про непримиренну силі життя, яка наповнює цей занедбаний людьми ландшафт. Здавалося, ця пісня прекрасно підходить для тріснутого бетону, крізь який пробиваються золоті дерева, – розповів режисер кліпу Майк Крісті.

Life is golden є першим офіційним синглом нового альбому, дві пісні з якого з’явилися в доступі цього літа.

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До слова, Suede входить до великої четвірки брит-попа разом з Oasis, Blur та Pulp.

Кліп на пісню Life is golden зібрав вже 40,5 тис. переглядів на офіційному каналі групи Suede.

Нагадаємо, Океан Ельзи представили нову патріотичну пісню.

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