День Кузьми Скрябіна: Ми пам’ятаємо

Сьогодні – день народження Кузьми, музиканта і лідера гурту Скрябін. 17-го серпня йому виповнилось би 50 років.

До дня народження Андрія 15 серпня вийшла книга його матері – Колискова для Андрійка. Її презентували у Києві.

У книзі Ольга Миколаївна розповідає, у якій атмосфері формувався талант Андрія Кузьменка – від дідусів і бабусь і до юності, коли він почав слухати західну музику. Там є фотографії та ноти до колискової, яку співала йому мати.

Також сьогодні у таборі Артек під Києвом діти малюватимуть картини до його відомого хіта Мам, а 25 листопада відбудеться прем’єра півторагодинної музичної програми – Скрябін Симфо. Прозвучать пісні Андрія у виконанні естрадно-симфонічного оркестру. Автори проекту хочуть провести концерти у найбільших містах України.

Окрім того, 17 серпня до 50-річчя від дня народження лідера гурту Скрябін Укрпошта випустить поштову марку із зображенням загиблого музиканта.

Придбати марку із зображенням Кузьми можна в будь-якому відділенні Укрпошти по всій території України.

Його зірка трагічно згасла 2 лютого 2015 року. Андрій Кузьменко з дитинства мріяв бути, як сам потім казав, “козирним чуваком”. І хоча мамі доводилося заганяти його в музичну школу, Кузьма і його гурт Скрябін стали в Україні культовими.

Для мільйонів українців він був не просто музикантом, письменником або телеведучим, а лідером громадської думки.

Рідні, колеги, друзі, шанувальники Кузьми досі не можуть змиритися з втратою та досі вітають музиканта у мережі.

Факти ICTV зібрали найщиріші пости.





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Канал ICTV присвятив зірці документальний фільм Скрябін. Постскриптум. Про Кузьму розповідають люди, які найкраще знали Андрія – батьки і сестра. Своїми спогадами поділилися також друзі і колеги музиканта: Олександр Богуцький, Святослав Вакарчук, Ігор Кондратюк, Володимир Бебешко, Анжеліка Рудницька та інші.

Сьогодні Факти ICTV пригадали найяскравіші кавер-виконання ліричної пісні Кузьми Спи собі сама.

Фото: Кузьма/Скрябин