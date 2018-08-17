Forbes назвав найдорожчу акторку світу

Рейтинг найоплачуваніших акторок світу 2018 за версією Forbes очолила Скарлетт Йогансон завдяки зйомкам у фільмі Месники: війна нескінченності.
Forbes оприлюднив рейтинг найбільш оплачуваних акторок у світі.
За підрахунками видання, Скарлетт Йогансон, яка зіграла у фільмі Месники: війна нескінченності, з 1 червня 2017 року по 1 червня 2018 року заробила $40,5 млн.
На другому місці – Анджеліна Джолі ($28 млн) завдяки ролі у стрічці Малефісента 2.
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Десятка найбільш оплачуваних акторок:
- Скарлетт Йогансон – $40,5 млн
- Анджеліна Джолі – $28 млн
- Дженніфер Еністон – $19,5 млн
- Дженніфер Лоренс – $18 млн
- Різ Візерспун – $16,5 млн
- Міла Куніс – $16 млн
- Джулія Робертс – $13 млн
- Кейт Бланшетт – $12,5 млн
- Меліса Мак-Карті – $12 млн
- Гал Гадот – $10 млн
Сукупні гонорари десяти найбільш оплачуваних акторок цього року складають $186 млн. Це на 8% більше, ніж минулого року.
Раніше Forbes назвав 100 найбільш високооплачуваних знаменитостей світу за 2017 рік.
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