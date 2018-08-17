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Forbes назвав найдорожчу акторку світу

Рейтинг найоплачуваніших акторок світу 2018 за версією Forbes очолила Скарлетт Йогансон завдяки зйомкам у фільмі Месники: війна нескінченності.

Скарлет Йогансон

Forbes оприлюднив рейтинг найбільш оплачуваних акторок у світі.

За підрахунками видання, Скарлетт Йогансон, яка зіграла у фільмі Месники: війна нескінченності, з 1 червня 2017 року по 1 червня 2018 року заробила $40,5 млн.

На другому місці – Анджеліна Джолі ($28 млн) завдяки ролі у стрічці Малефісента 2.

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Десятка найбільш оплачуваних акторок:

  1. Скарлетт Йогансон – $40,5 млн
  2. Анджеліна Джолі – $28 млн
  3. Дженніфер Еністон – $19,5 млн
  4. Дженніфер Лоренс – $18 млн
  5. Різ Візерспун – $16,5 млн
  6. Міла Куніс – $16 млн
  7. Джулія Робертс – $13 млн
  8. Кейт Бланшетт – $12,5 млн
  9. Меліса Мак-Карті – $12 млн
  10. Гал Гадот – $10 млн

Сукупні гонорари десяти найбільш оплачуваних акторок цього року складають $186 млн. Це на 8% більше, ніж минулого року.

Раніше Forbes назвав 100 найбільш високооплачуваних знаменитостей світу за 2017 рік.

Фото: Dreamstime

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