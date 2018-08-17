Forbes назвав найдорожчу акторку світу

Рейтинг найоплачуваніших акторок світу 2018 за версією Forbes очолила Скарлетт Йогансон завдяки зйомкам у фільмі Месники: війна нескінченності.

Forbes оприлюднив рейтинг найбільш оплачуваних акторок у світі.

За підрахунками видання, Скарлетт Йогансон, яка зіграла у фільмі Месники: війна нескінченності, з 1 червня 2017 року по 1 червня 2018 року заробила $40,5 млн.

На другому місці – Анджеліна Джолі ($28 млн) завдяки ролі у стрічці Малефісента 2.

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Десятка найбільш оплачуваних акторок:

Скарлетт Йогансон – $40,5 млн Анджеліна Джолі – $28 млн Дженніфер Еністон – $19,5 млн Дженніфер Лоренс – $18 млн Різ Візерспун – $16,5 млн Міла Куніс – $16 млн Джулія Робертс – $13 млн Кейт Бланшетт – $12,5 млн Меліса Мак-Карті – $12 млн Гал Гадот – $10 млн

Сукупні гонорари десяти найбільш оплачуваних акторок цього року складають $186 млн. Це на 8% більше, ніж минулого року.