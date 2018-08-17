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Lomala: Каменських презентувала новий трек і відео

Настя Каменських презентувала ліричне відео на нову пісню Lomala.

Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських презентувала відео на пісню Lomala.

– Спочатку ми планували запуск на вересень, але почитавши ваші коментарі та прохання, вирішили зробити вам сюрприз і випустити раніше! – зізналася співачка шанувальникам.

Автором музики та слів став Олексій Потапенко (Потап). Саму пісню співачка вперше виконала під час виступу на Atlas Weekend.

Читайте: Про силу життя: британський гурт Suede зняв кліп біля Чорнобиля

Не так давно Настя Каменських і Любов Успенська записали спільну пісню Ти ж не забув. Композицію представили на фестивалі Жара в Баку.

Фото: kamenskux/Instagram

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