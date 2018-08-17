Олег Винник зробив невелику паузу в насиченому гастрольному графіку і відправився відпочивати в Домініканську Республіку.

Про те, як проходить відпустка, артист регулярно ділиться на своїй сторінці в Instagram.

З відеороликів, які викладає співак, видно, що Винник віддає перевагу активному відпочинку.

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Музикант любить екстрим: то на баггі розсікає по бездоріжжю, то досліджує печери. А днями виконавець освоїв новий спорту – серфінг.







Олег Винник підкорив хвилі та показав засмаглий прес / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що Олег Винник став зірковим викладачем Київського національного університету культури і мистецтв.