Секс з Астаф’євою і спорт з Джошуа: що постять зірки в Instagram

Чим живуть знаменитості, що постять і з ким спілкуються. Факти ICTV підготували порцію свіжих постів з зіркових Instagram.

Ми зібрали найяскравіші фото і відео відомих людей з їх соціальних мереж.

Так, Надя Дорофєєва бажає всім гарного настрою у своїй соціальній мережі тазбирає тисячі лайків.

Між іншим, MONATIK і Дорофєєва нещодавно представили трек Глубоко. Бачили?

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 17 Авг 2018 в 1:12 PDT

Настя Каменських продовжує чиллитися в Італії і прекрасно виглядати.

Читайте: Lomala: Каменських презентувала новий трек і відео

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 17 Авг 2018 в 10:14 PDT

Емілі Ратаковскі як завжди демонструє всім своє ідеальне тіло і бездоганний смак до фотографій.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 17 Авг 2018 в 8:58 PDT

Регіна Тодоренко, яка, до речі, чекає первістка, хизується новою обкладинкою з глянцю.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 16 Авг 2018 в 1:57 PDT

Даша Астаф’єва уособлює сексуальність і зухвалість.

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 16 Авг 2018 в 11:28 PDT

Ентоні Джошуа показує, як тяжко тренується для того, щоб здобувати нові перемоги.

Публикация от Anthony Joshua (@anthony_joshua) 17 Авг 2018 в 1:22 PDT

Дуа Липа вирішила поностальгувати і згадати себе у дитинстві.

До речі, ви ж знали, що Дуа Ліпа у Києві була нещодавно?

Публикация от DUA LIPA (@dualipa) 17 Авг 2018 в 4:33 PDT

А Галь Гадот, вона ж Диво-Жінка, просто як завжди промениста і прекрасна.

Публикация от Gal Gadot (@gal_gadot) 15 Авг 2018 в 8:33 PDT

Нагадаємо, Факти ICTV робили голосування, в якому зібрали українських зірок без макіяжу.