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Секс з Астаф’євою і спорт з Джошуа: що постять зірки в Instagram

Чим живуть знаменитості, що постять і з ким спілкуються. Факти ICTV підготували порцію свіжих постів з зіркових Instagram.

Ми зібрали найяскравіші фото і відео відомих людей з їх соціальних мереж.

Так, Надя Дорофєєва бажає всім гарного настрою у своїй соціальній мережі тазбирає тисячі лайків.

Між іншим, MONATIK і Дорофєєва нещодавно представили трек Глубоко. Бачили?

Настя Каменських продовжує чиллитися в Італії і прекрасно виглядати.

Читайте: Lomala: Каменських презентувала новий трек і відео

Емілі Ратаковскі як завжди демонструє всім своє ідеальне тіло і бездоганний смак до фотографій.

Регіна Тодоренко, яка, до речі, чекає первістка, хизується новою обкладинкою з глянцю.

Даша Астаф’єва уособлює сексуальність і зухвалість.

Ентоні Джошуа показує, як тяжко тренується для того, щоб здобувати нові перемоги.

Дуа Липа вирішила поностальгувати і згадати себе у дитинстві.

До речі,  ви ж знали, що Дуа Ліпа у Києві була нещодавно?

А Галь Гадот, вона ж Диво-Жінка, просто як завжди промениста і прекрасна.

Нагадаємо, Факти ICTV робили голосування, в якому зібрали українських зірок без макіяжу.

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