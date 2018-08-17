Секс з Астаф’євою і спорт з Джошуа: що постять зірки в Instagram

Чим живуть знаменитості, що постять і з ким спілкуються. Факти ICTV підготували порцію свіжих постів з зіркових Instagram.
Ми зібрали найяскравіші фото і відео відомих людей з їх соціальних мереж.
Так, Надя Дорофєєва бажає всім гарного настрою у своїй соціальній мережі тазбирає тисячі лайків.
Між іншим, MONATIK і Дорофєєва нещодавно представили трек Глубоко. Бачили?
Настя Каменських продовжує чиллитися в Італії і прекрасно виглядати.
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Емілі Ратаковскі як завжди демонструє всім своє ідеальне тіло і бездоганний смак до фотографій.
Регіна Тодоренко, яка, до речі, чекає первістка, хизується новою обкладинкою з глянцю.
Даша Астаф’єва уособлює сексуальність і зухвалість.
Ентоні Джошуа показує, як тяжко тренується для того, щоб здобувати нові перемоги.
Дуа Липа вирішила поностальгувати і згадати себе у дитинстві.
До речі, ви ж знали, що Дуа Ліпа у Києві була нещодавно?
А Галь Гадот, вона ж Диво-Жінка, просто як завжди промениста і прекрасна.
Нагадаємо, Факти ICTV робили голосування, в якому зібрали українських зірок без макіяжу.