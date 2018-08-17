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Скрябін живий. 5 найкрутіших каверів хітів

17 серпня лідеру гурту Скрябін Кузьмі (Андрію Кузьменку) виповнилося б 50 років. На згадку про музиканта Факти ICTV зібрали п’ять найкращих каверів його хітів.

Після смерті Кузьми Скрябіна пісні легендарного музиканта звучать голосами українців.

Слухайте Танець пінгвіна у виконанні Івана Дорна, Мовчати в обробці Вакарчука, кавер пісні Люди, як кораблі від гурту Антитіла, переспівку композиції Cпи від Аліси Вокс і кавер пісні Шампанські очі від Pianoбой.

Читайте: 10 влучних цитат Кузьми Скрябіна

Святослав Вакарчук – Мовчати

Гурт Антитіла – Люди, як кораблі

Екс-солістка гурту Ленинград Аліса Вокс – Cпи

Pianoбой – Шампанські очі

Іван Дорн – Танець пінгвіна

Нагадаємо, лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко загинув у ДТП 2 лютого 2015 року.

Канал ICTV присвятив Кузьмі документальний фільм Скрябін. Постскриптум.

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