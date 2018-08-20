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Bullet For My Valentine виступлять на фестивалі ZaxidFest 2018

Вперше в Україні культові британці, достойні представники світової метал сцени Bullet For My Valentine виступлять на головній сцені одного з наймасштабніших фестивалів ZaxidFest 2018, який відбудеться 24-26 серпня біля Львова.

Якщо говорити про мелодійний британський металкор, то Bullet For My Valentine є одними з найяскравіших його представників.

Під впливом таких рок-музичних жанрів, як треш, глем, гранж і ню-метал вони створили свій власний стиль і стали представниками металу нового покоління.

Всього в дискографії колективу сім платівок. Venom 2015 року потрапила в топ-10 британського і американського чартів.

Перші три лонгплеї отримали “золотий” статус у Великобританії, а дебютна робота The Poison отримала – у США.

У кінці червня 2018 го колектив представив світу свій новий студійний альбом Gravity, а вже 26 серпня на ZaxidFest  платівку наживо оцінить і українська публіка.

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Нагадаємо, 10-й фестиваль Захід 2018 відбудеться 24-26 серпня під Львовом у с. Родатичі.

Хто виступатиме, як дібратися та де жити – читайте тут.

Фото: bfmvofficial 

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