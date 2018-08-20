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Дихати боляче! Слава з НеАнгелів потрапила до лікарні

Солістка відомого українського гурту НеАнгели Слава Камінська отримала серйозну травму під час репетиції першого номеру танцювального шоу.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

За словами співачки, вона невдало виконала акробатичний елемент танцю під час репетиції шоу, впала і відчула сильний біль.

– Минуло купу часу, а дихати як і раніше боляче. А у районі попереку взагалі не описати словами, що відбувається при найменшому повороті, – додала вона.

Зірка також розповіла, що лікарі заборонили їй танцювати протягом 10 днів.

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Нагадаємо, що у 2016 році популярна українська співачка Настя Каменських сильно травмувала ногу під час стрибку з парашутом.

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