PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / ТБ / ICTV розпочав зйомки бойовика В полоні у перевертня/

ICTV розпочав зйомки бойовика В полоні у перевертня

Канал ICTV почав працювати над справжнім чоловічим 4-серійним екшном під назвою В полоні у перевертня. Режисером бойовика став Віталій Ващенко. Одну з головних ролей зіграв відомий український актор Денис Гринчак.

ICTV знімає бойовик

– В останні роки українське телебачення відчуває дефіцит справжнього чоловічого екшна. І наш телеканал ICTV, будучи лідером серед чоловічого контенту, як ніхто інший це відчуває. Ця історія занурить наших телеглядачів в гущу карпатських лісів, повних чоловічих пристрастей, дружби, погонь, контрабанди, заручників, холодної зброї і вогню, – коментує Ірина Храновська, креативний продюсер серіального напрямку.

За сюжетом бойовика події відбуваються в гущавині карпатських лісів, де трьом друзям доведеться нести секретний вантаж пішки через румунський кордон. Їхня дорога сповнена небезпечних пригод та неприємних гостей. Ставки великі, а саме – сім’я одного з героїв у заручниках. Раптово на полі з’являються інші гравці, яким теж потрібен невідомий вантаж. Ліс перетвориться на арену для гри на виживання.

Ключовою темою серіалу стане справжня чоловіча дружба, яка пройде витримку важкими боями, таємними стежками та крутими гірськими спусками.

Головні ролі також виконали Олександр Форманчук та Петро Крилов.

Над серіалом працює Mamas Production та українські сценаристи Євген Григоренко, Леся Волошина.

image image image image image
ICTV розпочав зйомки бойовика В полоні у перевертня / 5 фотографий

Читайте: Названо найкращі сценарії фільмів ХХІ століття

До слова, у травні на ICTV вийшов повнометражний історичний бойовик режисера Зази Буадзе Червоний за мотивами історичного роману українського письменника Андрія Кокотюхи.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Картковий будинок
Фінальний сезон Карткового будинку – дата виходу
Вікторія Сеник
Злочинець кричав уб’ю – деталі нападу на будинок ведучої ICTV
митинг под айситиви
Мітинг біля будівлі каналу ICTV – чого хочуть протестувальники
Вікторія Сеник
Невідомі в камуфляжі напали на будинок ведучої ICTV
Бронюк, Ребрик і Коляденко: ким стали зірки в ситкомі Марк+Наталка
Ми вбивці! Новий постер Карткового будинку з Кремлем у крові
В багнюці і у гарному настрої – як команда ICTV долала забіг Legion Run
ICTV та ще 23 телеканали України отримали нові ліцензії від Нацради (СПИСОК)
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка