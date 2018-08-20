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Я був шокований – актор з Гри престолів розповів про фінал серіалу

Актор Ніколай Костер-Валдау розповів, що був шокований фіналом популярного серіалу Гра престолів.

Актор Ніколай Костер-Валдау, який зіграв Джеймі Ланністера у Грі престолів, заявив, що фінал серіалу його шокував, передає TheWrap.

– Коли я прочитав сценарій, не міг повірити, що творці придумали такий фінал. Знімаючись у серіалі протягом довгого часу, я намагався вгадати, чим же все закінчиться. Деякі моменти мене сильно здивували і навіть шокували. Не було таких ситуацій, як, наприклад, у детективних фільмах, де глядачам в останню хвилину показують вбивцю, і сюжет через це виглядає безглуздим. В даному випадку всі частини вписуються в єдину величезну головоломку, – розповів актор.

Останній сезон серіалу Гра престолів вийде у першій половині 2019 року.

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До слова, у мережі заявили про завершення зйомок останнього сезону популярного серіалу Гра престолів.

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