Джамала спільно з Vanek Foundation записала новий трек Nevermind

Українська співачка Джамала опублікувала частину нового треку Nevermind.

Аудіо-уривок з’явився на сторінці зірки в Instagram.

Пісня менше ніж за добу набрала більше 12 тисяч переглядів. Шанувальникам нова композиція Джамали сподобалася. У коментарях також з’явилася фраза, що Джамала – українська Арета Франклін.

Довідка. Арета Франклін – американська співачка у стилях ритм-енд-блюз, соул і госпел. Завдяки виключно гнучкому і сильному вокалу її часто називають королевою соулу.

Сама співачка поділилася історією створення цієї пісні. За словами Джамали, трек записаний у співпраці з Іваном Клименком та з Vanek Foundation. Їй запропонували послухати демо барабанів без мелодії і тексту. Музичне “полотно” співачці сподобалося, і вона створила мелодію і слова пісні.

А ось запис повністю:

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До речі, раніше Настя Каменських презентувала ліричне відео на нову пісню Lomala.