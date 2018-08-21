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Джамала спільно з Vanek Foundation записала новий трек Nevermind

Українська співачка Джамала опублікувала частину нового треку Nevermind.

Аудіо-уривок з’явився на сторінці зірки в Instagram.

Пісня менше ніж за добу набрала більше 12 тисяч переглядів. Шанувальникам нова композиція Джамали сподобалася. У коментарях також з’явилася фраза, що Джамала – українська Арета Франклін.

Довідка. Арета Франклін – американська співачка у стилях ритм-енд-блюз, соул і госпел. Завдяки виключно гнучкому і сильному вокалу її часто називають королевою соулу.

Сама співачка поділилася історією створення цієї пісні. За словами Джамали, трек записаний у співпраці з Іваном Клименком та з Vanek Foundation. Їй запропонували послухати демо барабанів без мелодії і тексту. Музичне “полотно” співачці сподобалося, і вона створила мелодію і слова пісні.

В один прекрасный день мне позвонил Ваня Клименко и сказал, что у него есть прикольная демка, в которой пока нет мелодии и текста, только барабаны. Вот такой вот чистый холст, на котором нужно что-то написать. Меня очень вдохновил грув, поэтому все пришло очень быстро. Мне кажется, я написала вокальную мелодию и текст за десять минут. Запись тоже сделали с одного тейка. После того, как мы переслушали трек, я предложила изменить пару моментов, но Ваня сказал: “мне все нравится, не надо ничего менять”. Я всегда стараюсь улучшать песню до бесконечности, хоть и говорят, что “лучшее – враг хорошего”. Теперь когда меня начинает терзать перфекционизм, я вспоминаю слова Теренса Мартина: “не нужно жениться на песне”. Мне очень нравится его подход. Он не идет за конъюнктурой, делает то что нравится, не взирая ни на что. К примеру, Ваня не боится привлечь для записи поп-песни джазового пианиста. Он не думает о том, попадет это на радио или нет, найдет ли массового слушателя или станет нишевой музыкой. Он делает то, во что верит, и это круто. Мне очень понравилось, что он сделал акцент на вокале, хотя в этой песне вокал – совсем не главное:) @vanek.klimenko #Jamala #nevermind

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

А ось запис повністю:

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До речі, раніше Настя Каменських презентувала ліричне відео на нову пісню Lomala.

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