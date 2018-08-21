MTV Video Music Awards: найсексуальніші зірки та переможці премії

У Нью-Йорку відбулася щорічна церемонія вручення нагород MTV Video Music Awards 2018. Хто отримав статуетки та які зірки були найсексуальніші на заході – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Статуетки MTV Video Music Awards 2018 виконавці отримували за свої відеороботи за минулий рік.
Так, лідером за кількістю номінацій стала реперка CardiB.
Зірка була представлена одразу у 13 категоріях, перемогу здобула у трьох.
Переможці MTV Video Music Awards 2018
Відео року – Camila Cabello (featuring Young Thug) – Havana
Артист року – Camila Cabello
Пісня року – Post Malone (featuring 21 Savage) – Rockstar
Найкращий новий артист – Cardi B
Найкраща колаборація – Jennifer Lopez (featuring DJ Khaled and Cardi B) – Dinero
Найкраще поп-відео – Ariana Grande – No Tears Left to Cry
Найкраще хіп-хоп відео – Nicki Minaj – Chun-Li
Найкраще латиноамериканське відео – J Balvin and Willy William – Mi Gente
Найкраще танцювальне відео – Avicii (featuring Rita Ora) – Lonely Together
До речі, цей кліп відзнятий у Києві. Він перетнув позначку у шість мільйонів переглядів.
Найкраще рок-відео – Imagine Dragons – Whatever It Takes
Найкраще відео з соціальним посилом – Childish Gambino – This Is America
Найкраща хореографія – Childish Gambino – This Is America (Хореограф: Sherrie Silver)
Найкраща режисура – Childish Gambino – This Is America (Режисер: Hiro Murai)
Найкраща робота художника-постановника – The Carters – APES**T (Режисер: Ricky Saix)
Найкраща операторська робота – The Carters – APES**T (Оператор-постановщик: Benoît Debie)
Читайте: Бейонсе та Jay-Z зняли кліп у Луврі
Найкращий монтаж – N.E.R.D and Rihanna – Lemon (Монтаж: Taylor Ward)
Найкращі візуальні ефекти – Kendrick Lamar and SZA – All the Stars (Візуальні ефекти: Loris Paillier at BUF Paris)
Пісня літа – Cardi B, Bad Bunny and J Balvin – I Like It
Номінація Push artist of the year – Гейлі Кійоко
Зірки прийшли не лише отримати свої нагороди й побачити найкращих, але й традиційно похизуватися своїм вбранням та фігурами.
Пропонуємо обрати найсексуальніший образ серед знаменитостей.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про музикантів, що роблять Україну відомою.
Фото: Entertainment.ie