Названо найбільш продаваний музичний альбом в історії

Альбом гурту Eagles – Their Greatest Hits 1971-1975 назвали найбільш продаваним в історії.
Асоціація звукозапису Америки назвала Альбом групи Eagles – Their Greatest Hits 1971-1975 самим продаваним в історії. Він був проданий тиражем у 38 млн копій, повідомляє NBC.
Таким чином альбом 38 разів ставав платиновим. Йому вдалося обігнати збірник Майкла Джексона Thriller, який став платиновим 33 рази і опинився на другому місці.
Третє місце дісталося альбому Eagles – Hotel Calfornia, який став платиновим 26 разів.
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До слова, український гурт Океан Ельзи випустив нову патріотичну пісню Скільки нас.
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