PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / Названо найбільш продаваний музичний альбом в історії/

Названо найбільш продаваний музичний альбом в історії

Альбом гурту Eagles – Their Greatest Hits 1971-1975 назвали найбільш продаваним в історії.

Музичні альбоми

Асоціація звукозапису Америки назвала Альбом групи Eagles – Their Greatest Hits 1971-1975 самим продаваним в історії. Він був проданий тиражем у 38 млн копій, повідомляє NBC.

Таким чином альбом 38 разів ставав платиновим. Йому вдалося обігнати збірник Майкла Джексона Thriller, який став платиновим 33 рази і опинився на другому місці.

Третє місце дісталося альбому Eagles – Hotel Calfornia, який став платиновим 26 разів.

Читайте: Bullet For My Valentine виступлять на фестивалі ZaxidFest 2018

До слова, український гурт Океан Ельзи випустив нову патріотичну пісню Скільки нас.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка