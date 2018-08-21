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Ювілейний фестиваль ZaxidFest: Bullet For My Valentine, Sepultura, Guano Apes

24-26 серпня під Львовом у с. Родатичі відбудеться 10-й фестиваль Захід 2018. Хто виступатиме, як дібратися та де жити – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

ZaxidFest 2018 – це Bullet for My Valentine, Sepultura, Guano Apes, екс-соліст гурту Three Days Grace Adam Gontier, Therion… три дні на трьох сценах, гурти з України, Європи та Америки, ще більше території та шалений настрій.

Читайте: Bullet For My Valentine виступлять на фестивалі ZaxidFest 2018

Все це буде і буде гучно на ювілейному, 10-му, фестивалі Захід 2018, що відбудеться 24-26 серпня під Львовом у с. Родатичі. Перший день фестивалю – День Незалежності України, вхід на концертні майданчики вільний для усіх відвідувачів.

Zaxidfest – один із найстаріших фестивалів незалежної України.  Вже протягом 10-ти років фестиваль Захід збирає своїх давніх шанувальників і нових друзів, в Чарівній Долині в Родатичах, всього в 40 км від Львова в сторону польського кордону.

Zaxidfest – це класичний опен-ейр, який став доброю традицією для багатьох фестивальників: вибратися з задушливого шумного міста з наметамиу ліс, відпочити біля ставків й активностями на свіжому повітрі. У лайнапі цього року симбіоз стилів та музичних напрямків: класика від симфометалу, нюметалу до хеві-металу і року, разом із новими музичними віяннями реп та хіп-хоп музики та представниками популярної культури.

Щорічно організатори ставлять великі сцени, привозять якісний звук і світло, щороку натовпи людей мігрують між локаціями в залежності від своїх музичних уподобань: відриватися на Головній, розслаблятися на Інді сцені, слем на Рок сцені або ще після всього піти в цілковитий відрив на Нічній.

Цього року на сценах фестивалю виступатимуть гурти найрізноманітніших музичних напрямків. Вперше в Україну приїдуть бойовики світової метал сцени Bullet For My Valentine та очолять Головну сцену фінального дня – 26 серпня.

Тут будуть і метри металу Sepultura, законодавці симфонічного металу Therion, відомі німці Guano Apes з програмою старих добрих хітів, Adam Gontier, екс-вокаліст групи Three Days Grace, і безліч інших груп з України та інших країн. У лайн-апі цього року також We Butter The Bread With Butter, Noize MC, Ляпіс-98, Pianoбой, O.Torvald, Пошлая Молли, Tommy Cash, Карна, Тартак, Detach, AННА, Один в Каное, ЛСП, ADAM, 5 Vymir, Detach, Confessions of a Traitor, Беz Обмежень, Latexfauna, Республіка Паліна, Курган и Агрегат, Брем Стокер, Роллікс, 1914, Velikhan, Postman і інші.

Програма тут.

Купити квитки на фестиваль Захід можна тут.

Для відвідувачів діятиме розважальна зона, де будуть відбуватися різноманітні майстер-класи та активності, а також буде найбільша фестивальна фотозона. Також на території фестивалю працюватимуть тенісні корти та волейбольне поле. Вночі на території фестивалю діятиме кінотеатр під відкритим небом Cinema Weekend: “Літо” Кирила Серебреннікова, Рок Хвиля і Школа Року.  

Фестивальна логістика

Паркінг

Паркування біля головних воріт фестивалю ЗАБОРОНЕНО. На фестивалі діятимуть два види паркінгу:

  • Загальний – на протилежній стороні дороги від повороту на «Чарівну Долину». Відстань  до Головних Воріт фестивалю – 500 м. Ця автопарковка є безплатною та не охороняється.
  • Абонемент Наметове + паркінг – безпечно, надійно, платно, периметр під охороною, в’їзд одноразовий. АЛЕ кількість місць обмежена. Також в наявності абонементи для власників мотоциклів.

Трансфер

Київ – ZaxidFest – Київ

Рівне – ZaxidFest – Рівне

Луцьк -ZaxidFest – Луцьк

Ваше місто – ZaxidFest – Ваше місто (ви можете замовити трансфер для своєї компанії 8-20 чоловік з вашого міста на фестиваль і назад).

Деталі: http://new.compass.lviv.ua.  

Львів – Західфест:

1)   Фестивальні автобуси Львів – ZaxidFest – Львів, відправлятимуться з Двірцевої площі біля Головного залізничного вокзалу у Львові. Автобуси комфортабельні, з кондиціонером. Тривалість поїздки – 1 година. Розклад і ціни за посиланням:   http://new.compass.lviv.ua

2)   Електрички з Приміського вокзалу ст. Львів. Розклад можна перевірити за посиланням: http://railway.lviv.ua/schedule/suburban/

3)   Власне авто – GPS координати фестивалю ZaxidFest: 49.785884, 23.49817.

Виїхати зі Львова можна по вулиці Городоцькій на кільці третій з’їзд у напрямку Перемишль-Городок на трасу М11 та прямувати на захід по автостраді, що веде до україно-польського кордону пункт Шегині – Медика.

Від Стрийського автовокзалу (чи вулиці Стрийської) – виїхати на Кільцеву дорогу Е40 біля Кінг Кроса через перший з’їзд, та проїхавши майже 12 км, повернути по кільцю ліворуч через третій з’їзд на трасу М11.

Що взяти з собою на фестиваль

Фестиваль ЗАХІД – подія платна, тому першою чергою беріть з собою квиток, абонемент у наметове містечко (якщо ви придбали його) чи абонемент “паркінг-наметове”. Якщо ви купували електронні квитки, будь ласка, роздрукуйте їх.

Якщо Ви плануєте жити у наметовому містечку – візьміть намет, спальні мішки та каремати.

  • Теплий одяг, бо ночі бувають холодними, та змінний одяг на випадок негоди
  • При собі варто мати готівку (залежно від ваших потреб та запланованих витрат)
  • Ліхтарик
  • Старе взуття
  • Кепку, капелюх, банданку – аби прикрити голову від сонця
  • Особисті засоби гігієни
  • Дощовик
  • Документ для посвідчення особи, або його копія
  • Вологі та прості сухі серветки
  • Запас питної води, про всяк випадок
  • Аптечку
  • Алергетикам, людям з хронічними хворобами – ліки (не забудьте рецепт від лікаря)

Нагадаємо, куди піти у Києві на День незалежності України.

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