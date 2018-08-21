Зірки 90-х. Hi-Fi, Губін, Руки вверх: де вони зараз

Руки вверх, Дискотека авария, Отпетые мошенники, Чай вдвоем… Що сталося з гуртами, які підривали публіку в 90-х роках?

Літо, сонце та завантажена траса Київ-Львів. Нас троє, не рахуючи Іванушок.

Ми мчимо назустріч пригодам, а з колонок на всю міць грає Тополиний пух.

У якийсь момент музику витісняють теплі спогади з дитинства.

– Це була моя улюблена! – А мені Девчоночка більше подобалася. – А давайте Діджея! – Так це Дискотека Аварія! – Точно, вмикай!

Мабуть, музика – один із найкращих спогадів 90-х.

Літній табір, шкільні дискотеки, перше кохання і перша драма.

Ми мотали олівцем касети, щоб заслухати до дірок черговий сопливий трек і засмучувалися, якщо магнітофон зажовує плівку у найбільш недоречний момент.

Чимало пісень заспівали в той день. Але, мабуть, головним залишилося питання – де зараз ті, хто залишив музичний слід у нашому дитинстві?

Куди поділися зірки 90-х і як склалося їхнє життя?

Ольга Юнакова

Молода співачка зі Львова на початку 90-х підкорила українців у складі поп-гурту Плiч-о-плiч.

Дівчину з косою у стильному рваному прикиді запам’ятали за кліпом Манекен, який часто крутили на українському ТБ.

У 1995 році Юнакова пішла з гурту та розпочала співпрацювати з продюсерським центром Територія А як сольна співачка.

У другій половині 1990-х вона була дуже популярна та збирала стадіони.

У 2006 році Юнакова випустила шостий альбом. Незважаючи на це, її кар’єра пішла на спад.

Ольга Юнакова вийшла заміж і народила трьох дочок.

За даними ЗМІ, зараз Ольга Юнакова працює в Іспанії: іноді співає у різних закладах та організовує пісенні фестивалі.

Руки вверх

Гурт з’явився у 1996 році завдяки Сергію Жукову й Олексію Потєхіну.

Композиції Малыш і Студент буквально підірвали всі хіт-паради й дискотеки, на довгі роки ставши візитною карткою колективу.

Усі концерти гурту проходили з аншлагами, а пісні Крошка моя, Ай, яй, яй, девчонка, Лишь о тебе мечтая, Он тебя целует знали напам’ять усі.

У 2006 році гурт Руки вверх розпалася, а вже через 6 років повернулася на сцену з новим альбомом.

Щоправда тепер під звичною назвою виступав тільки Жуков.

Зараз екс-учасники гурту Руки вверх не спілкуються. Олексій продовжує виступати з власним колективом.

Сергій Жуков також гастролює і пише нові пісні.

Крім музичної кар’єри, кілька років тому Сергій Жуков із дружиною відкрили власне кафе-кондитерську.

У 2018 році пісня Плачешь в темноте принесла колективу премію Пісня року, Золотий грамофон. Того ж року був випущений кліп на сингл Танці.

У кінці липня Жуков скасував найближчі виступи гурту Руки вверх через серйозні проблеми зі здоров’ям.

ВУЗВ

Вхід у Змінному Взутті (ВУЗВ) – український гурт, який зібрав Олександр Стеганов у 1989 році. Хлопці виступали в стилі реп і хіп-хоп.

Хіти гурту ВУЗВ Сірко, Час минає, Бо Вже Того дня, коли завоювали любов шанувальників і займали високі місця у хіт-парадах.

З початку нового тисячоліття склад гурту часто змінювався, учасники колективу засновували свої проекти.

Зокрема, Олексій Потапенко (Потап) у 1997 році пішов з ВУЗВ і створив дует із Настею Каменських.

З 2010 по 2013 роки Олександр Стеганов – піонер українського шоу-бізнесу, автор популярних пісень Потапа, груп Дрес Код, Віктора Павліка, інших українських виконавців.

Після тривалого творчого мовчання він почав роботу над Вхід у Змінному Взутті 2015.

Разом з іншими патріотами Стеганов активно працює над відродженням вільної духом української культури.

Отпетые мошенники

Гурт став родоначальником нового напряму – міксу-репу й танцювальної музики.

Сергій Аморалов і його друг дитинства Гарік Богомазов писали тексти, а Слава створював для них енергійну музику.

Невигадливі композиції гурту виходили оригінальними та легко завойовували не тільки симпатії шанувальників, а й перші позиції у музичних чартах.

Пік популярності Мошенников припав на кінець 1990-х – початок 2000-х років.

Шанувальники напам’ять повторювали слова пісень Девушки бывают разные, Обратите внимание, А у реки, Люби меня, люби.

У 2016 році один із солістів колективу Андрій Репников (2011-2016) потрапив у ДТП – отримав множинні травми та два тижні не виходив із коми.

Коли чоловік практично повністю відновився, назад у гурт його не взяли. Зараз колектив виступає дуетом.

Незважаючи на спад популярності, Отпетые мошенники продовжують виступати на музичних фестивалях, святах і давати сольні концерти.

У свою чергу Репніков стверджує, що гурт “остаточно здох, у них немає грошей, немає продюсера і весь колектив розійшовся по швах”.

За його словами, зараз гурт “гастролює дуетом заради невеликої копієчки грошей, у них вже ніколи не буде нових пісень і кліпів, вони вже старі збанкрутілі артисти”.

Дискотека Аварія

Гурт з’явився у 1990 році та спершу спеціалізувався на танцювальній музиці з гумористичними текстами.

Пізніше в репертуарі Дискотеки аварії почала переважати поп-музика.

Біля витоків створення гурту були Олексій Рижов, Олексій Сєров, Микола Тимофеєв і Олег Жуков.

У 2002 році Жуков, чий речитатив став своєрідною візитною карткою хітів гурту, помирає після тривалої боротьби з раком.

Після невеликої перерви артисти відновили виступи, заявивши, що не шукатимуть заміну Жукову.

Через 10 років заради сольної кар’єри Дискотеку аварію залишає соліст Микола Тимофєєв.

Вже через три місяці на його місце прийшла Анна Хохлова. Діяльність гурту триває досі.

Дискотека аварія продовжує гастролювати, виступаючи не тільки сольно, але й у проектах, присвячених музиці 90-х і “нульових”.

У 2018 році музиканти разом із Миколою Басковим записали кавер на ретро-композицію Фантазер.

Чай вдвоем

Гурт з’явився у 1994 році. Прості та близькі кожному пісні, а також чарівність і приваблива зовнішність Стаса Костюшкіна й Дениса Клявера підкорили жіночі серця.

Незважаючи на активну творчу діяльність, пісні Чай вдвоем почали крутити на радіо лише з 2000 року.

У 2001 році хлопці написали проникливу пісню Ласковая моя, яка підірвала чарти радіостанцій.

У скарбничці гурту Чай вдвоем – сім Золотих грамофонів (Чтобы ты была моя, Желанная, Белое платье, 24 часа та ін).

Загалом гурт видав 11 альбомів, а це більше сотні пісень.

Гурт Чай вдвоем розпався у 2012 році. Через якийсь час Костюшкін створив проект A-Dessa.

Пісню Fire шанувальники прийняли дуже тепло, вона моментально стала хітом. Потім вийшов перший сольний альбом Не такая, как все.

Крім того, Стас Костюшкін пробував себе в ролі ведучого, він часто з’являється на ТБ як гість і учасник телепроектів.

Денис Клявер займається сольною кар’єрою. У 2017 році він презентував платівку Любовь-тишина. Одну з композицій він заспівав у дуеті зі співачкою Жасмін.

Гости из будущего

Гурт з’явився у 1996 році завдяки Юрію Усачову та Євгену Арсентьєву. Незабаром Арсентьєв залишив колектив.

Справжнім основоположником, незмінним натхненником гурту Гости из будущего спільно з Усачовим стала Єва Польна.

Своєрідна музика, незабутній вокал і тексти пісень, що чіпляють за душу, швидко зробили гурт популярним.

Перший хіт Гостей из будущего Беги от меня закріпився на найвищих рядках хіт-парадів і ротувався на провідних радіостанціях.

У кожному альбомі гурту були пісні, які наспівували тисячі слухачів. Серед таких – Люби меня по-французски, Ты где-то, Нелюбовь, Это сильнее меня.

Гурт Гости из будущего радував шанувальників протягом 10 років, записавши 9 студійних альбомів.

У 2009 році колектив розпався.

Зараз Єва Польна продовжує сольну кар’єру, виконуючи на сцені як старі пісні, так і власні композиції.

Вона записала два альбоми – Поет любовь і Феникс.

Юрій Усачов займається розвитком власних музичних проектів. Він продовжує кар’єру композитора й аранжувальника, співпрацюючи з зірками шоу-бізнесу.

Іванушки International

Кукла Маша, Снегири, Тоже является частью вселенной, Тополиный пух, Тучи – ці пісні підкорили не одне юне серце та зробили Іванушок кумирами тисяч.

Гурт з’явився у 1994 році, коли Ігор Сорін, Андрій Григор’єв-Аполлонов і Кирило Андрєєв вперше вийшли разом на сцену.

Постійно веселий і завзятий “Рудий з Іванушок”, брутальний мачо Андрєєв, а також спокійний і вдумливий Сорін – хлопці були різними, але, напевно, саме це й додавало гурту певного шарму.

У 1998 році Ігор Сорін, який був автором багатьох пісень колективу, вирішив почати сольний проект. Пізніше стало відомо, що він розбився, випавши з балкона 6 поверху.

Місце Ігоря в гурті зайняв Олег Яковлєв. У 2013 році музикант пішов у сольне плавання.

Через чотири роки ЗМІ повідомили про смерть Олега з Іванушок. Він помер через пневмонію і цироз печінки.

Місце Яковлєва в 2013 році зайняв український співак Кирило Туриченко.

Зараз Іванушки International продовжують давати концерти та з’являються на популярних телепроектах.

У червні 2018 року гурт презентував нову пісню Только для рыжих, а також анонсувала вихід відеокліпу.

Hi-Fi

У 1998 році в шоу-бізнесі з’явився новий яскравий гурт HI-FI, учасниками якого стали Митя Фомін, Тимофій Пронькін та Оксана Олешко.

До 2003 року гурт HI-FI випустив безліч пісень, що стали хітами – Песня Царевны, Брат, Он, Я люблю, Черный ворон, Седьмой лепесток.

Після того, як Оксана Олешко залишила шоу-бізнес, новою солісткою HI-FI на два роки стала Тетяна Терешина.

Незабаром дівчина вирішила зайнятися сольною кар’єрою, і учасниці гурту періодично змінювалися. У складі були Катя Лі, Олеся Липчанська, Марина Дрождіна.

У 2009 році соліст Мітя Фомін пішов із гурту HI-FI.

За час сольної кар’єри він зняв кліп Все будет хорошо, а в 2010 році випустив альбом Так будет.

З 2016 по 2018 роки HI-FI існував як дует із Тимофія Пронькіна та Марини Дрождіной.

10 років про гурт HI-FI не було новин, незважаючи на те, що колектив давав концерти.

Через 20 років, у квітні 2018 року, гурт HI-FI виступив золотим складом.

Мітя Фомін натякнув журналістам, що виступ не був випадковим і, можливо, шанувальників чекає нова пісня або альбом.

Андрій Губін

Популярність Андрія Губіна злетіла до небес із виходом першого альбому Мальчик-бродяга (1996).

Губін став кумиром молоді та обзавівся величезним натовпом прихильниць. Практично всі його пісні стали хітами, ім’я було на слуху, а концерти збирали повні зали.

З 2004 року він почав писати пісні для інших виконавців і зайнявся продюсерською діяльністю.

Через складні події у житті, співака спіткала довга творча криза. У 2008 році він видав збірку, де була тільки одна нова композиція Лена.

До збірки також увійшли відомі шанувальниками пісні Лиза, Ночь, Зима-холода, Милая моя далеко, Мальчик-бродяга, Танцы, Девушки, как звезды і т.д.

Після смерті батька та закриття шоу Андрій Губін почав зловживати алкоголем, після чого деякий час лікувався.

Пізніше через проблеми зі здоров’ям співак був змушений піти з великої сцени. З 2015 року Губін практично зник із медіапростору.

В інтерв’ю Губін зізнався, через прозопалгію в нього постійно болять м’язи обличчя.

– Моє обличчя як залізна маска. Я не відчуваю половину свого тіла, – зауважив він.

Блестящие

Блестящие з’явилися в 1995 році та стали своєрідною аналогією популярного гурту Spice Girls.

Перший склад – тріо Ольги Орлової, Поліни Іодіс і Варвари Королеви.

Після невеликих кадрових змін, у 1998 році Блестящие сформували золотий склад гурту: Ксенія Новікова, Ірина Лук’янова, Жанна Фріске, Ольга Орлова.

У такому складі гурт встиг випустити сингли Чао, бамбино, За осенью придет зима, а також альбоми О любви та Белым снегом.

За час існування гурту його склад змінювався дуже часто. Найяскравішими учасницями стали Юлія Ковальчук, Анна Семенович, Надія Ручка.

Зараз у гурті Блестящие співають Ксенія Новікова, Марина Бережна, Сільвія Золотова та Христина Ілларіонова.

Екс-солістки Блестящих, залишивши колектив заради сольної кар’єри, не досягли значних успіхів.

Виняток – Жанна Фріске. Однак пік її кар’єри перервала пухлина головного мозку. У 2015 році після тривалого лікування Жанна Фріске померла.

Зараз гурт Блестящие продовжує гастролювати та бере участь у світських заходах.

Дівчат запрошують виступити на концертах як новим, так і старими складами.

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В епоху 90-х було чимало музичних кумирів і яскравих зірочок.

Хтось залишив кар’єру на піку та реалізувався в сольному проекті, хтось тихо пішов у тінь і пропав із поля зору ЗМІ.

Незважаючи на це, їхні пісні живуть. Вони продовжують звучати на радіо та досі залишаються на устах шанувальників.

Безперечно, на зміну епосі прийшло чимало гідних виконавців, особливо на українському музичному ринку.

Але витерти з пам’яті перші улюблені підліткові треки складно – спогади тримають міцно, а ноги самі починають рухатися в такт, почувши знайомі ритми.

Хочеться вірити, що сучасну якісну музику через роки згадуватимуть настільки ж трепетно.